"Если вы такие герои - езжайте воевать в Украину": Фицо спровоцировал школьный протест в Попраде. ВИДЕО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал протест учеников во время встречи со старшеклассниками в Попраде, заявив, что те, кто поддерживает войну, "могут ехать воевать в Украину".
Об этом сообщает Dennik, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел во время лекции, когда Фицо обсуждал выделение ЕС 140 млрд евро на поддержку Украины. Его слова вызвали недовольство среди молодежи. На шум в зале политик ответил:
"Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то езжайте туда".
Несмотря на просьбу премьера дать ему завершить выступление, ученики продолжили шуметь ключами. Фицо призвал: "Звоните, звоните", после чего школьники организованно покинули зал, один из них нес флаг Украины.
Что предшествовало?
В начале ноября выступление Фицо в одной из школ Попрада также встретило протест: ученики нарисовали сердце в цветах украинского флага, а одного из них допрашивала полиция. Тогда лекцию перенесли, а премьер пообещал согласовать следующее выступление с директором школы.
Щось подібне було і Сирії з башаром асадом!! А поті, він утік до ******!
Так і у недострєльонного….
2022 - чому не на фронті
2025 - чому не в Україні
русняві підстилки і зміст їх кукурів завжди один і той самий
Найшов з ким обговорювати такє Зі старшокласниками. Ну це просто атас
Чи просто печерний рашист-антисеміт?
Тому він вирішив "поїздить по вухах" молоді, яку вчителі, виконуючи його розпорядження, зібрали в наказовому порядку...
І холодильник/чи бак в данному разі там перемагає евроідеалістичні потуги. Тому або европа буде платити по повній і переманювати на свою сторону та розповсюджувати свої ідеали в таких країнах або кацапи будуть то робити.
Ну европа може ще якось наказувати але то буде тільки гірше.
Ці вже точно не оберуть до влади таку мерзоту *************, як ця фіца курва.