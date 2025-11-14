"Если вы такие герои - езжайте воевать в Украину": Фицо спровоцировал школьный протест в Попраде. ВИДЕО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал протест учеников во время встречи со старшеклассниками в Попраде, заявив, что те, кто поддерживает войну, "могут ехать воевать в Украину".

Об этом сообщает Dennik, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел во время лекции, когда Фицо обсуждал выделение ЕС 140 млрд евро на поддержку Украины. Его слова вызвали недовольство среди молодежи. На шум в зале политик ответил:

"Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то езжайте туда".

Несмотря на просьбу премьера дать ему завершить выступление, ученики продолжили шуметь ключами. Фицо призвал: "Звоните, звоните", после чего школьники организованно покинули зал, один из них нес флаг Украины.

Что предшествовало?

В начале ноября выступление Фицо в одной из школ Попрада также встретило протест: ученики нарисовали сердце в цветах украинского флага, а одного из них допрашивала полиция. Тогда лекцию перенесли, а премьер пообещал согласовать следующее выступление с директором школы.

