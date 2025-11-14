"Якщо ви такі герої - їдьте воювати в Україну": Фіцо спровокував шкільний протест у Попраді. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував протест учнів під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді, заявивши, що ті, хто підтримує війну, "можуть їхати воювати в Україну".

Про це повідомляє Dennik.

Інцидент стався під час лекції, коли Фіцо обговорював виділення ЄС 140 млрд євро на підтримку України. Його слова викликали невдоволення серед молоді. На шум у залі політик відповів:

"Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди".

Попри прохання прем’єра дати йому завершити виступ, учні продовжили шуміти ключами. Фіцо закликав: "дзвоніть, дзвоніть", після чого школярі організовано покинули залу, один із них ніс прапор України.

Що передувало?

На початку листопада виступ Фіцо в одній зі шкіл Попрада також зустрів протест: учні намалювали серце у кольорах українського прапора, а одного з них допитувала поліція. Тоді лекцію перенесли, а прем’єр пообіцяв узгодити наступний виступ із директором школи.

