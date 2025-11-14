"Якщо ви такі герої - їдьте воювати в Україну": Фіцо спровокував шкільний протест у Попраді. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував протест учнів під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді, заявивши, що ті, хто підтримує війну, "можуть їхати воювати в Україну".
Про це повідомляє Dennik, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався під час лекції, коли Фіцо обговорював виділення ЄС 140 млрд євро на підтримку України. Його слова викликали невдоволення серед молоді. На шум у залі політик відповів:
"Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди".
Попри прохання прем’єра дати йому завершити виступ, учні продовжили шуміти ключами. Фіцо закликав: "дзвоніть, дзвоніть", після чого школярі організовано покинули залу, один із них ніс прапор України.
Що передувало?
На початку листопада виступ Фіцо в одній зі шкіл Попрада також зустрів протест: учні намалювали серце у кольорах українського прапора, а одного з них допитувала поліція. Тоді лекцію перенесли, а прем’єр пообіцяв узгодити наступний виступ із директором школи.
Щось подібне було і Сирії з башаром асадом!! А поті, він утік до ******!
Так і у недострєльонного….
2022 - чому не на фронті
2025 - чому не в Україні
русняві підстилки і зміст їх кукурів завжди один і той самий
Найшов з ким обговорювати такє Зі старшокласниками. Ну це просто атас
Чи просто печерний рашист-антисеміт?
Тому він вирішив "поїздить по вухах" молоді, яку вчителі, виконуючи його розпорядження, зібрали в наказовому порядку...
І холодильник/чи бак в данному разі там перемагає евроідеалістичні потуги. Тому або европа буде платити по повній і переманювати на свою сторону та розповсюджувати свої ідеали в таких країнах або кацапи будуть то робити.
Ну европа може ще якось наказувати але то буде тільки гірше.
Ці вже точно не оберуть до влади таку мерзоту *************, як ця фіца курва.