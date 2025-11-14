"Якщо ви такі герої - їдьте воювати в Україну": Фіцо спровокував шкільний протест у Попраді. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував протест учнів під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді, заявивши, що ті, хто підтримує війну, "можуть їхати воювати в Україну".

Інцидент стався під час лекції, коли Фіцо обговорював виділення ЄС 140 млрд євро на підтримку України. Його слова викликали невдоволення серед молоді. На шум у залі політик відповів:

"Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди".

Попри прохання прем’єра дати йому завершити виступ, учні продовжили шуміти ключами. Фіцо закликав: "дзвоніть, дзвоніть", після чого школярі організовано покинули залу, один із них ніс прапор України.

Що передувало?

На початку листопада виступ Фіцо в одній зі шкіл Попрада також зустрів протест: учні намалювали серце у кольорах українського прапора, а одного з них допитувала поліція. Тоді лекцію перенесли, а прем’єр пообіцяв узгодити наступний виступ із директором школи.

А ти, якщо так росію любиш, то й ****** в неї.
14.11.2025 14:08 Відповісти
RESPECT SLOVAKIA....
14.11.2025 14:08 Відповісти
Попустили пєтушка кремлівського.
14.11.2025 14:07 Відповісти
Фіцо лялька ндрангети.
14.11.2025 14:05 Відповісти
Треба роз**шити тих щенят, бо вони щось мають проти України!
14.11.2025 14:20 Відповісти
Недострєльонний фіцо гадить особисто собі, бо він, це не СЛОВАЧЧИНА, де він поки що мешкає, це ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ!!
Щось подібне було і Сирії з башаром асадом!! А поті, він утік до ******!
Так і у недострєльонного….
14.11.2025 14:21 Відповісти
Попустили пєтушка кремлівського.
14.11.2025 14:07 Відповісти
2014 - чому не в АТО
2022 - чому не на фронті
2025 - чому не в Україні

русняві підстилки і зміст їх кукурів завжди один і той самий
14.11.2025 14:07 Відповісти
Немає клепки
14.11.2025 14:08 Відповісти
RESPECT SLOVAKIA....
14.11.2025 14:08 Відповісти
А ти, якщо так росію любиш, то й ****** в неї.
14.11.2025 14:08 Відповісти
Як справжній "європейський" любитель Толстаєвскаво, рускаґо балєта і "рускаґа міра" взагалі, фіца хоче лише спекулювати "рускімі" енергоносіями, але щоб все інше (а головне - дотації) залишалося "європейським".
14.11.2025 14:17 Відповісти
Молодці школяри! Слава Україні!
14.11.2025 14:10 Відповісти
Найшов з ким обговорювати такє Зі старшокласниками. Ну це просто атас
14.11.2025 14:11 Відповісти
Ну атас вважати старшекласників такими, що ніц не розуміють крім Тік-Тока.
14.11.2025 14:17 Відповісти
вони й нічого не розуміють
14.11.2025 14:24 Відповісти
Д'Артаньян не впізнаю вас в гримі.
14.11.2025 14:36 Відповісти
Якби розуміли, не голосували б по приколу. Совєцька освіта, яка номінально оголошувалась високою, зруйнувала совок до пітерської гопоти і зеленої хуцпоти. Після соросівських реформ це вже рівень штаму у пробірці над якою фламіндічі баражують непомітно, поки їх не підсвітять єзуїтським перспіцілумом.
15.11.2025 03:32 Відповісти
Теж Д'Артаньян?

Чи просто печерний рашист-антисеміт?
15.11.2025 17:43 Відповісти
Екземпляр штаму довго чекати не довелося. Вколочує перфокарту де припало.
15.11.2025 23:16 Відповісти
Зрозумів: пенс з промитими ФСБ-шной пропагандой мізками. Нелікується...
15.11.2025 23:38 Відповісти
А варіант, що ДОРОСЛІ на його виступ могли просто "болт покласти", та не прийти, не враховуєш? Адже він прийшов до влади в результаті політичних маніпуляцій, а не в результаті прямого вибору громадян...
Тому він вирішив "поїздить по вухах" молоді, яку вчителі, виконуючи його розпорядження, зібрали в наказовому порядку...
15.11.2025 08:57 Відповісти
дорослі все там розуміють.
І холодильник/чи бак в данному разі там перемагає евроідеалістичні потуги. Тому або европа буде платити по повній і переманювати на свою сторону та розповсюджувати свої ідеали в таких країнах або кацапи будуть то робити.

Ну европа може ще якось наказувати але то буде тільки гірше.
15.11.2025 15:23 Відповісти
Подяка школярам. Гідний вчинок молоді
Ці вже точно не оберуть до влади таку мерзоту *************, як ця фіца курва.
14.11.2025 14:15 Відповісти
Куди задонатити, щоб ГУР знайти радикала, який обнулить фіцо?
14.11.2025 14:24 Відповісти
Доведеться самим робити аукціон в даркнеті... Все самим
14.11.2025 14:27 Відповісти
Чудова молодь...
14.11.2025 14:44 Відповісти
Повага такий молоді.
14.11.2025 14:49 Відповісти
Велика шана та подяка цим школярам та всім небайдужим! Не будь, як фіцо!
14.11.2025 15:11 Відповісти
рашистський холуй фіцю...Якщо не підтримуєш політику ЄС ти.что такий герой.може вже завтра добровільно іти накуй з ЄС В НАПРЯМКУ РАШИСТСЬКОГО КОРИТА....
14.11.2025 16:11 Відповісти
Два гандона, фица и орбан, которые сидят на дотациях ЕС уже десятки лет , больше всех недовольны помощью Украине.
14.11.2025 16:42 Відповісти
Но їх вибрали угорці і словаки.А кого обрали у 2019 році громадяни України???
14.11.2025 17:10 Відповісти
От "довбень"! Налаштував проти себе потенційних виборців власної політичної сили. А за ними - і їх батьків (бо батьки, скоріше, за дітей власних, "потягнукть", а не за цього "тріполога"...).
14.11.2025 17:19 Відповісти
фіцо відхилив запит кожного словацького волонтера якій прохав дозволу поїхати воювати за Україну
14.11.2025 21:22 Відповісти
З такою молоддю Словаччина має майбутнє!
14.11.2025 22:49 Відповісти
любіть як фіца диктаторів гітлєрів, які почали війну
15.11.2025 07:05 Відповісти
Нэма дурных. Мы лучше тут ключиками погремим и к мамке под юбку. ))))) А воевать мы не пойдём. )))))
15.11.2025 09:00 Відповісти
 
 