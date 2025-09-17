РУС
"С нас хватит Фицо": в Словакии прошли антиправительственные протесты. ФОТО

16 сентября тысячи граждан вышли на общенациональный массовый протест в Словакии против экономической и пророссийской политики премьера Роберта Фицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет France24.

Митинги прошли в 16 крупных городах и поселках, в частности- в столице Братиславе.

Протесты против Фицо в Словакии. Что известно?
Фото: AFP

Организаторы заявили, что демонстрации стали одними из крупнейших проявлений оппозиции с момента возвращения Фицо к власти в прошлом году.

Волну протестов подогрела поездка Фицо в Китай, где он встретился с диктатором Путиным в третий раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"С нас хватит Фицо", - скандировали люди.

Протесты против Фицо в Словакии. Что известно?
Фото: Dennik N

Также протестующих разозлил пакет мер жесткой экономии, недавно одобренный правительством.

В правительстве объяснили, что меры необходимы для сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составлял 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран, использующих евро. Ожидается, что в этом году дефицит превысит 5%, что выходит за пределы установленного Европейским Союзом лимита в 3%.

Меры включают увеличение медицинского и социального страхования, налога на прибыль для лиц с высокими доходами и налога на добавленную стоимость на некоторые продукты питания, а также возможное сокращение национальных праздников.

Топ комментарии
+19
Женіть цього фашиста в три шиі , так як він немає
морального права керувати країною !!
Фіцо зрадник і продажний комуняка , який піклується
тільки за свою кишеню , а не за народ Словакіі 😠
показать весь комментарий
17.09.2025 09:30 Ответить
+9
Пральна! Давно пора позбутися цього підху#ловника
показать весь комментарий
17.09.2025 10:22 Ответить
+6
Якунєвіч!
Асад!
Уплотняємося!!!
показать весь комментарий
17.09.2025 09:53 Ответить
В Словаччині політична система приблизно така ж, як у нас. Тобто голову уряду призначає президент, але кандидатуру пропонує парламент на основі більшості - тобто політична партія, яка перемогла на парламентських виборах і формує в результаті уряд і дає кандидатуру голови уряду.

Тож "женіть" - то довга історія. Спочатку наріт повинен "продавити" відповідну політичну силу. Потім ця політична сила повинна повинна "продавити" парламент ("вотум довіри" тощо). Потім повинен ********** все це підписати. Потім пропозиція нової кандидатури на голову уряду.

Отже, якщо хоч хтось в цьому ланцюгу "не хоче" - Фіцо буде головою уряду до наступних виборів в парламент Словаччини. Які будуть в вересні 2027 році, а значить він буде сидіти на своєму троні принаймні до листопада-грудня 2027 року...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:28 Ответить
і цьому вдарили у спину....
показать весь комментарий
17.09.2025 09:36 Ответить
І що йому ці "протести"? Поки парламент не проголосує за його відставку і поки президент її не затвердить - до допи всі ті протести. Сам він з свого крісла не піде. Це ж янучарин черговий. Згадайте, скільки зусиль було витрачено на те, щоб прогнати янучарина 2 рази.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:31 Ответить
А плякатик попереду на першій світлині таки ж дотепний: Vláda desí, národ kde sí?

Приблизний переклад: Влада жахає - де народ гуляє?

І не в самій лише Словаччині це запитання актуальне…
показать весь комментарий
17.09.2025 09:46 Ответить
Да, хватит. Фицу пора судить народным судом.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:04 Ответить
Чому усі обирають бандюків або мафіозі, а потім намагаються їх скинути або прогнати? Тому що вони балаболи та популісти? Чи в усіх щось з мізками не те? Може, ші допоможе?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:34 Ответить
Так-так, ші прийде - порядок наведе...

Сашко, тобі самому не смішно? Ти хоч раз з тим "ші" спілкувався? Особливо коли ти точно про щось знаєш (наприклад якийсь технічний факт з підручника, доведений), а той "ші" тобі малює якусь пургу, якій його навчили з матеріалів соцмереж, де той технічний факт всілякі антипрививочники або ідіоти-гомєопати перекрутили 100 разів так, що повністю змінили суть факту. І ти такий "ші, ти помиляєшся тут" а він тобі "так, я помиляюсь, вот так буде правильніше" - і знов тобі якусь повну туфту пише. Ти знов йому "ші, ти ось тут знов помиляєшся" - а він "так, я знов помилися, насправді буде так".

А знаєш чому? Тому що нинішні "ШІ" - НЕ ДУМАЮТЬ І ДУМАТИ НІКОЛИ НЕ НАВЧАТЬСЯ. І "логіки" там майже НУЛЬ. В них вся суть алгоритмів - ВГАДУВАТИ НАЙВІРОГІДНІШУ ВІДПОВІДЬ. А "вірогідність" відповіді визначається частотою/вагою, заснованою на матеріалах навчання, нагадую, взятих з інтернетів, і які включають всі теорії змов, всі "роздуми" всіх дебілів типу антивакцинаторів, чорносотенців, хрєнолого-астрологів і гомєопатів.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:38 Ответить
 
 