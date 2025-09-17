"С нас хватит Фицо": в Словакии прошли антиправительственные протесты. ФОТО

16 сентября тысячи граждан вышли на общенациональный массовый протест в Словакии против экономической и пророссийской политики премьера Роберта Фицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет France24.

Митинги прошли в 16 крупных городах и поселках, в частности- в столице Братиславе.

Фото: AFP

Организаторы заявили, что демонстрации стали одними из крупнейших проявлений оппозиции с момента возвращения Фицо к власти в прошлом году.

Волну протестов подогрела поездка Фицо в Китай, где он встретился с диктатором Путиным в третий раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"С нас хватит Фицо", - скандировали люди.

Фото: Dennik N

Также протестующих разозлил пакет мер жесткой экономии, недавно одобренный правительством.

В правительстве объяснили, что меры необходимы для сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составлял 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран, использующих евро. Ожидается, что в этом году дефицит превысит 5%, что выходит за пределы установленного Европейским Союзом лимита в 3%.

Меры включают увеличение медицинского и социального страхования, налога на прибыль для лиц с высокими доходами и налога на добавленную стоимость на некоторые продукты питания, а также возможное сокращение национальных праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочется верить, что дроны, которые вошли в Польшу, должны были оказаться в Украине, - глава МИД Словакии Бланар