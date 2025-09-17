"С нас хватит Фицо": в Словакии прошли антиправительственные протесты. ФОТО
16 сентября тысячи граждан вышли на общенациональный массовый протест в Словакии против экономической и пророссийской политики премьера Роберта Фицо.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет France24.
Митинги прошли в 16 крупных городах и поселках, в частности- в столице Братиславе.
Организаторы заявили, что демонстрации стали одними из крупнейших проявлений оппозиции с момента возвращения Фицо к власти в прошлом году.
Волну протестов подогрела поездка Фицо в Китай, где он встретился с диктатором Путиным в третий раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"С нас хватит Фицо", - скандировали люди.
Также протестующих разозлил пакет мер жесткой экономии, недавно одобренный правительством.
В правительстве объяснили, что меры необходимы для сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составлял 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран, использующих евро. Ожидается, что в этом году дефицит превысит 5%, что выходит за пределы установленного Европейским Союзом лимита в 3%.
Меры включают увеличение медицинского и социального страхования, налога на прибыль для лиц с высокими доходами и налога на добавленную стоимость на некоторые продукты питания, а также возможное сокращение национальных праздников.
морального права керувати країною !!
Фіцо зрадник і продажний комуняка , який піклується
тільки за свою кишеню , а не за народ Словакіі 😠
Тож "женіть" - то довга історія. Спочатку наріт повинен "продавити" відповідну політичну силу. Потім ця політична сила повинна повинна "продавити" парламент ("вотум довіри" тощо). Потім повинен ********** все це підписати. Потім пропозиція нової кандидатури на голову уряду.
Отже, якщо хоч хтось в цьому ланцюгу "не хоче" - Фіцо буде головою уряду до наступних виборів в парламент Словаччини. Які будуть в вересні 2027 році, а значить він буде сидіти на своєму троні принаймні до листопада-грудня 2027 року...
Приблизний переклад: Влада жахає - де народ гуляє?
І не в самій лише Словаччині це запитання актуальне…
Асад!
Уплотняємося!!!
Сашко, тобі самому не смішно? Ти хоч раз з тим "ші" спілкувався? Особливо коли ти точно про щось знаєш (наприклад якийсь технічний факт з підручника, доведений), а той "ші" тобі малює якусь пургу, якій його навчили з матеріалів соцмереж, де той технічний факт всілякі антипрививочники або ідіоти-гомєопати перекрутили 100 разів так, що повністю змінили суть факту. І ти такий "ші, ти помиляєшся тут" а він тобі "так, я помиляюсь, вот так буде правильніше" - і знов тобі якусь повну туфту пише. Ти знов йому "ші, ти ось тут знов помиляєшся" - а він "так, я знов помилися, насправді буде так".
А знаєш чому? Тому що нинішні "ШІ" - НЕ ДУМАЮТЬ І ДУМАТИ НІКОЛИ НЕ НАВЧАТЬСЯ. І "логіки" там майже НУЛЬ. В них вся суть алгоритмів - ВГАДУВАТИ НАЙВІРОГІДНІШУ ВІДПОВІДЬ. А "вірогідність" відповіді визначається частотою/вагою, заснованою на матеріалах навчання, нагадую, взятих з інтернетів, і які включають всі теорії змов, всі "роздуми" всіх дебілів типу антивакцинаторів, чорносотенців, хрєнолого-астрологів і гомєопатів.