"З нас досить Фіцо": у Словаччині відбулися антиурядові протести. ФОТО
16 вересня тисячі громадян вийшли на загальнонаціональний масовий протест у Словаччині проти економічної та проросійської політики прем'єра Роберта Фіцо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише France24.
Мітинги відбулися у 16 великих містах та селищах, зокрема в столиці Братиславі.
Організатори заявили, що демонстрації стали одними з найбільших проявів опозиції з моменту повернення Фіцо до влади минулого року.
Хвилю протестів підживила поїздка Фіцо до Китаю, де він зустрівся із диктатором Путіним втретє після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"З нас досить Фіцо", - скандували люди.
Також протестувальників розлютив пакет заходів жорсткої економії, нещодавно схвалений урядом.
В Уряді пояснили, що заходи необхідні для скорочення бюджетного дефіциту, який у минулому році становив 5,3% ВВП і був другим за величиною серед країн, що використовують євро. Очікується, що цього року дефіцит перевищить 5%, що виходить за межі встановленого Європейським Союзом ліміту в 3%.
Заходи включають збільшення медичного та соціального страхування, податку на прибуток для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі харчові продукти, а також можливе скорочення національних свят.
морального права керувати країною !!
Фіцо зрадник і продажний комуняка , який піклується
тільки за свою кишеню , а не за народ Словакіі 😠
Приблизний переклад: Влада жахає - де народ гуляє?
І не в самій лише Словаччині це запитання актуальне…
Асад!
Уплотняємося!!!