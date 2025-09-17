УКР
"З нас досить Фіцо": у Словаччині відбулися антиурядові протести. ФОТО

16 вересня тисячі громадян вийшли на загальнонаціональний масовий протест у Словаччині проти економічної та проросійської політики прем'єра Роберта Фіцо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише France24.

Мітинги відбулися у 16 ​​великих містах та селищах, зокрема в столиці Братиславі.

Протести проти Фіцо у Словаччині. Що відомо?
Фото: AFP

Організатори заявили, що демонстрації стали одними з найбільших проявів опозиції з моменту повернення Фіцо до влади минулого року.

Хвилю протестів підживила поїздка Фіцо до Китаю, де він зустрівся із диктатором Путіним втретє після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"З нас досить Фіцо", - скандували люди.

Протести проти Фіцо у Словаччині. Що відомо?
Фото: Dennik N

Також протестувальників розлютив пакет заходів жорсткої економії, нещодавно схвалений урядом.

В Уряді пояснили, що заходи необхідні для скорочення бюджетного дефіциту, який у минулому році становив 5,3% ВВП і був другим за величиною серед країн, що використовують євро. Очікується, що цього року дефіцит перевищить 5%, що виходить за межі встановленого Європейським Союзом ліміту в 3%.

Заходи включають збільшення медичного та соціального страхування, податку на прибуток для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі харчові продукти, а також можливе скорочення національних свят.

Женіть цього фашиста в три шиі , так як він немає
морального права керувати країною !!
Фіцо зрадник і продажний комуняка , який піклується
тільки за свою кишеню , а не за народ Словакіі 😠
17.09.2025 09:30 Відповісти
і цьому вдарили у спину....
17.09.2025 09:36 Відповісти
А плякатик попереду на першій світлині таки ж дотепний: Vláda desí, národ kde sí?

Приблизний переклад: Влада жахає - де народ гуляє?

І не в самій лише Словаччині це запитання актуальне…
17.09.2025 09:46 Відповісти
Якунєвіч!
Асад!
Уплотняємося!!!
17.09.2025 09:53 Відповісти
Да, хватит. Фицу пора судить народным судом.
17.09.2025 10:04 Відповісти
Пральна! Давно пора позбутися цього підху#ловника
17.09.2025 10:22 Відповісти
 
 