"З нас досить Фіцо": у Словаччині відбулися антиурядові протести. ФОТО

16 вересня тисячі громадян вийшли на загальнонаціональний масовий протест у Словаччині проти економічної та проросійської політики прем'єра Роберта Фіцо.

Мітинги відбулися у 16 ​​великих містах та селищах, зокрема в столиці Братиславі.

Організатори заявили, що демонстрації стали одними з найбільших проявів опозиції з моменту повернення Фіцо до влади минулого року.

Хвилю протестів підживила поїздка Фіцо до Китаю, де він зустрівся із диктатором Путіним втретє після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"З нас досить Фіцо", - скандували люди.

Також протестувальників розлютив пакет заходів жорсткої економії, нещодавно схвалений урядом.

В Уряді пояснили, що заходи необхідні для скорочення бюджетного дефіциту, який у минулому році становив 5,3% ВВП і був другим за величиною серед країн, що використовують євро. Очікується, що цього року дефіцит перевищить 5%, що виходить за межі встановленого Європейським Союзом ліміту в 3%.

Заходи включають збільшення медичного та соціального страхування, податку на прибуток для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі харчові продукти, а також можливе скорочення національних свят.

