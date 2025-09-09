Понад 20 загиблих внаслідок масштабних протестів у Непалі: прем’єр подав у відставку, горить будівля парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Минулого тижня Непал заборонив декілька соціальних мереж, що не зареєструвалися у країні. Зокрема йдеться про Facebook, X та YouTube. Згодом влада скасувала заборону.

У понеділок у столиці Катманду відбулися протести, що переросли у сутички між демонстрантами й поліцією. Протестувальники заявили, що ініціативи уряду відображають авторитарну позицію. Також демонстранти звинувачували владу у нездатності боротися з поширеною корупцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та навіть бойові патрони після того. Це відбулося після того, як протестувальники перетнули огороджену зону біля парламенту в столиці.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок сутичок загинули понад 20 людей, а понад 300 осіб дістали поранення.

9 вересня видання The Kathmandu Post повідомило, що прем'єр-міністр Непалу Кхадга Прасад Шарма Олі пішов у відставку.

Також, за даними India Today, подав у відставку президент Рам Чандра Пудель. Проте згодом в Офісі президента заперечили цю інформацію.

Відомо, що протестувальники підпалили будівлю парламенту. Також пошкоджено резиденції політичних лідерів.









Демонстранти кажуть, що продовжуватимуть протести, поки не буде забезпечено системні реформи.

Кхадга Прасад Шарма Олі обіймав посаду прем'єр-міністра вже четвертий термін. Його звинувачували у санкціонуванні застосування смертоносної сили проти неозброєних демонстрантів.

India TV повідомляє, що міністр фінансів Непалу Бішну Прасад Паудель був побитий демонстрантами. Наразі армія країни евакуює міністрів гелікоптерами.

