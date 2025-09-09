УКР
Понад 20 загиблих внаслідок масштабних протестів у Непалі: прем’єр подав у відставку, горить будівля парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Минулого тижня Непал заборонив декілька соціальних мереж, що не зареєструвалися у країні. Зокрема йдеться про Facebook, X та YouTube. Згодом влада скасувала заборону.

Масштабні протести у Непалі. Горить будівля парламенту

У понеділок у столиці Катманду відбулися протести, що переросли у сутички між демонстрантами й поліцією. Протестувальники заявили, що ініціативи уряду відображають авторитарну позицію. Також демонстранти звинувачували владу у нездатності боротися з поширеною корупцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та навіть бойові патрони після того. Це відбулося після того, як протестувальники перетнули огороджену зону біля парламенту в столиці.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок сутичок загинули понад 20 людей, а понад 300 осіб дістали поранення.

Читайте також: Міграційні протести у США: в Лос-Анджелесі понад 80 арештів, а в Техасі розгорнули 5 тис. нацгвардійців. ФОТОрепортаж

9 вересня видання The Kathmandu Post повідомило, що прем'єр-міністр Непалу Кхадга Прасад Шарма Олі пішов у відставку.

Також, за даними India Today, подав у відставку президент Рам Чандра Пудель. Проте згодом в Офісі президента заперечили цю інформацію.

Відомо, що протестувальники підпалили будівлю парламенту. Також пошкоджено резиденції політичних лідерів.

Масштабні протести у Непалі. Горить будівля парламенту
Масштабні протести у Непалі. Горить будівля парламенту
Масштабні протести у Непалі. Горить будівля парламенту
Масштабні протести у Непалі. Горить будівля парламенту

Демонстранти кажуть, що продовжуватимуть протести, поки не буде забезпечено системні реформи.

Кхадга Прасад Шарма Олі обіймав посаду прем'єр-міністра вже четвертий термін. Його звинувачували у санкціонуванні застосування смертоносної сили проти неозброєних демонстрантів.

India TV повідомляє, що міністр фінансів Непалу Бішну Прасад Паудель був побитий демонстрантами. Наразі армія країни евакуює міністрів гелікоптерами.

Читайте: Мітинг на підтримку України проходить в Анкориджі на Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна. ФОТОрепортаж

