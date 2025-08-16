УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Мітинг на підтримку України проходить в Анкориджі на Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна. ФОТОрепортаж

В Анкориджі на Алясці, де зустрічаються президенти США та РФ, триває акція на підтримку України.

Про це повідомляє "Суспільне" з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники акцій тримають українські прапори та плакати із закликами до припинення війни. Вони також скандують гасла на підтримку українського народу.

Зазначається, що в Анкориджі на Алясці проживають близько тисячі українців, які переїхали після початку повномасшатбного вторгнення. На акцію на підтримку України також вийшли американці, які виступають за те, щоб Аляска більше ніколи не була російською.

Нагадаємо, що на Алясці стартували переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Енкодірж - пів Борщяговкі...
як для Америки, то масова акція.

головне, що її обов'язково покажуть теленовинах - ТБ таке любить !

.
саме так...
Мало народа
Енкодірж - пів Борщяговкі...
Anchorage, Alaska has a population of around 291,000 people...
пардонірую відразу але не можу не задати питання
Гія, ви ідіот?
чи ви чекали там мілліонні виступи протестантів?
Ні, ттам багато було народу, просто не та локація на фото!
як для Америки, то масова акція.

головне, що її обов'язково покажуть теленовинах - ТБ таке любить !

саме так...
А що в чоловіка на плакаті - останнє фото? Трамп іс шо?
"трамп це емерженсі" - тобто алярм - **** в хаті!
Емердженсі це ж типу як аварійка, рятувальники?
Надзвичайна ситуація.
Справжня надпис на худі Лаврова.
СС "Русланд".
До речі в військах СС рускіє були другі по кількості після німців...
Лавров скритний шанувальник української дивізії Галичина та УПА.
"вузьке коло цих людей. дуже далекі вони від народа" (С)
А де найвеличніший лідор **********?
Щось він сьогодні взагалі не показується🤔
Міг би хоч записати для своїх шанувальників 🐏🐑 (електорату) вечірню казочку на ніч.
Про потужність, стійкість, незламність.
Все одно від нього нічого не залежить на міжнародному рівні.
В Україні також обі💩ся, коли студенти вийшли з картонками на вулиці, через його намагання врятувати дупи своїх "корєшей".
Єрмачка також студенти попостили.
Сплошний нефарт....
Ще могли б розутися та поворушити пальцями ніг - теж має підтримати нас!
