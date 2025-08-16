Мітинг на підтримку України проходить в Анкориджі на Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна. ФОТОрепортаж
В Анкориджі на Алясці, де зустрічаються президенти США та РФ, триває акція на підтримку України.
Про це повідомляє "Суспільне" з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.
Учасники акцій тримають українські прапори та плакати із закликами до припинення війни. Вони також скандують гасла на підтримку українського народу.
Зазначається, що в Анкориджі на Алясці проживають близько тисячі українців, які переїхали після початку повномасшатбного вторгнення. На акцію на підтримку України також вийшли американці, які виступають за те, щоб Аляска більше ніколи не була російською.
Нагадаємо, що на Алясці стартували переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".
