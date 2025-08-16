Митинг в поддержку Украины проходит в Анкоридже на Аляске во время встречи Трампа и Путина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Анкоридже на Аляске, где встречаются президенты США и РФ, продолжается акция в поддержку Украины.
Об этом сообщает "Суспільне" с места событий, информирует Цензор.НЕТ.
Участники акций держат украинские флаги и плакаты с призывами к прекращению войны. Они также скандируют лозунги в поддержку украинского народа.
Отмечается, что в Анкоридже на Аляске проживают около тысячи украинцев, которые переехали после начала полномасшатбного вторжения. На акцию в поддержку Украины также вышли американцы, которые выступают за то, чтобы Аляска больше никогда не была российской.
Напомним, что на Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".
