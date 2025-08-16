РУС
Новости Фото Встреча Трампа и Путина на Аляске
3 273 20

Митинг в поддержку Украины проходит в Анкоридже на Аляске во время встречи Трампа и Путина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Анкоридже на Аляске, где встречаются президенты США и РФ, продолжается акция в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Суспільне" с места событий, информирует Цензор.НЕТ.

Участники акций держат украинские флаги и плакаты с призывами к прекращению войны. Они также скандируют лозунги в поддержку украинского народа.

протест

Отмечается, что в Анкоридже на Аляске проживают около тысячи украинцев, которые переехали после начала полномасшатбного вторжения. На акцию в поддержку Украины также вышли американцы, которые выступают за то, чтобы Аляска больше никогда не была российской.

протест

протест

протест

Напомним, что на Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Смотрите также: Путин проигнорировал вопрос журналистов об убийствах гражданских в Украине. ВИДЕО

Автор: 

протест (5900) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Аляска (34)
Топ комментарии
+6
Енкодірж - пів Борщяговкі...
показать весь комментарий
16.08.2025 00:33 Ответить
+5
як для Америки, то масова акція.

головне, що її обов'язково покажуть теленовинах - ТБ таке любить !

.
показать весь комментарий
16.08.2025 00:32 Ответить
+5
саме так...
показать весь комментарий
16.08.2025 00:39 Ответить
Мало народа
показать весь комментарий
16.08.2025 00:30 Ответить
Енкодірж - пів Борщяговкі...
показать весь комментарий
16.08.2025 00:33 Ответить
Anchorage, Alaska has a population of around 291,000 people...
показать весь комментарий
16.08.2025 00:37 Ответить
пардонірую відразу але не можу не задати питання
Гія, ви ідіот?
показать весь комментарий
16.08.2025 00:45 Ответить
чи ви чекали там мілліонні виступи протестантів?
показать весь комментарий
16.08.2025 00:54 Ответить
Ні, ттам багато було народу, просто не та локація на фото!
показать весь комментарий
16.08.2025 01:35 Ответить
як для Америки, то масова акція.

головне, що її обов'язково покажуть теленовинах - ТБ таке любить !

.
показать весь комментарий
16.08.2025 00:32 Ответить
саме так...
показать весь комментарий
16.08.2025 00:39 Ответить
А що в чоловіка на плакаті - останнє фото? Трамп іс шо?
показать весь комментарий
16.08.2025 00:37 Ответить
"трамп це емерженсі" - тобто алярм - **** в хаті!
показать весь комментарий
16.08.2025 01:02 Ответить
Емердженсі це ж типу як аварійка, рятувальники?
показать весь комментарий
16.08.2025 01:15 Ответить
Надзвичайна ситуація.
показать весь комментарий
16.08.2025 01:45 Ответить
Справжня надпис на худі Лаврова.
показать весь комментарий
16.08.2025 00:38 Ответить
СС "Русланд".
До речі в військах СС рускіє були другі по кількості після німців...
показать весь комментарий
16.08.2025 00:43 Ответить
Лавров скритний шанувальник української дивізії Галичина та УПА.
показать весь комментарий
16.08.2025 00:46 Ответить
"вузьке коло цих людей. дуже далекі вони від народа" (С)
показать весь комментарий
16.08.2025 00:44 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 00:51 Ответить
А де найвеличніший лідор **********?
Щось він сьогодні взагалі не показується🤔
Міг би хоч записати для своїх шанувальників 🐏🐑 (електорату) вечірню казочку на ніч.
Про потужність, стійкість, незламність.
Все одно від нього нічого не залежить на міжнародному рівні.
В Україні також обі💩ся, коли студенти вийшли з картонками на вулиці, через його намагання врятувати дупи своїх "корєшей".
Єрмачка також студенти попостили.
Сплошний нефарт....
показать весь комментарий
16.08.2025 00:53 Ответить
Ще могли б розутися та поворушити пальцями ніг - теж має підтримати нас!
показать весь комментарий
16.08.2025 06:14 Ответить
 
 