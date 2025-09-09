РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Фото Протесты в Непале
3 521 40

Более 20 погибших в результате масштабных протестов в Непале: президент и премьер подали в отставку, горит здание парламента. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе Непал запретил несколько социальных сетей, которые не зарегистрировались в стране. В частности речь идет о Facebook, X и YouTube. Впоследствии власти отменили запрет.

Масштабные протесты в Непале. Горит здание парламента

В понедельник в столице Катманду состоялись протесты, переросшие в столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие заявили, что инициативы правительства отражают авторитарную позицию. Также демонстранты обвиняли власть в неспособности бороться с распространенной коррупцией.

Правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и даже боевые патроны после того. Это произошло после того, как протестующие пересекли огражденную зону возле парламента в столице.

По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли более 20 человек, а более 300 человек получили ранения.

Читайте также: Миграционные протесты в США: в Лос-Анджелесе более 80 арестов, а в Техасе развернули 5 тыс. нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

9 сентября издание The Kathmandu Post сообщило, что премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку.

Также, по данным India Today, подал в отставку президент Рам Чандра Пудель.

Известно, что протестующие подожгли здание парламента. Также повреждены резиденции политических лидеров.

Масштабные протесты в Непале. Горит здание парламента
Масштабные протесты в Непале. Горит здание парламента
Масштабные протесты в Непале. Горит здание парламента
Масштабные протесты в Непале. Горит здание парламента

Демонстранты говорят, что будут продолжать протесты, пока не будут обеспечены системные реформы.

Кхадга Прасад Шарма Оли занимал должность премьер-министра уже четвертый срок. Его обвиняли в санкционировании применения смертоносной силы против невооруженных демонстрантов.

India TV сообщает, что министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит демонстрантами. Сейчас армия страны эвакуирует министров вертолетами.

Читайте: Митинг в поддержку Украины проходит в Анкоридже на Аляске во время встречи Трампа и Путина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Непал (92) протест (5903)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Бідний Трамп щей це тепер розгрібать
показать весь комментарий
09.09.2025 14:55 Ответить
+12
Ось цього смертельно боїться зелена влада.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:05 Ответить
+10
Це вам не протести на картонках чи босоніж на скамєйках
показать весь комментарий
09.09.2025 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідний Трамп щей це тепер розгрібать
показать весь комментарий
09.09.2025 14:55 Ответить
Демонстранти обрали соцмережу Х і послали владу на Х
показать весь комментарий
09.09.2025 14:57 Ответить
як що б, донінга трампасад, був президентом непалу, то такого не відбулося!
а, винні у всьому демократи і особисто байден!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:58 Ответить
24 години! Відлік пішов.....
показать весь комментарий
09.09.2025 15:07 Ответить
Та він 7 війн зупинив, для нього це як насіння соняшника полузати.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:23 Ответить
Що да, то да. Буде. Але за два тижні!
показать весь комментарий
09.09.2025 16:27 Ответить
І це говорить про те, що світ все-одно рухається у протилежній бік від того, куди його хочуть штовхати Путін і Сі Цзіньпін.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:59 Ответить
то, в цьому році, не планувати підкорення евересту?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:59 Ответить
Це вам не протести на картонках чи босоніж на скамєйках
показать весь комментарий
09.09.2025 15:01 Ответить
А картонки ти до чого тут вписав,на майдані мабуть кулі грудьми зупиняв ?
показать весь комментарий
09.09.2025 17:49 Ответить
Ви@бнулась влада, ось і отримала, це вам не протести з картонками....
показать весь комментарий
09.09.2025 15:03 Ответить
Ось цього смертельно боїться зелена влада.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:05 Ответить
>>Ситуация в Непале накаляется: министров, которые не успели сбежать, толпа гоняет по улицам и избивает>>🤣🤣🤣
Палко підримую народ Непала!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:12 Ответить
Відбувається люстрація міністрів, в Україні теж таке було, але зечмо прийшло ..
показать весь комментарий
09.09.2025 15:23 Ответить
>>Президент Непала вслед за премьер-министром подал в отставку

Рам Чандра Паудел принял своё решение на фоне бушующих в стране беспорядков. >>

Первая Мессенжерная Революция 🤣
показать весь комментарий
09.09.2025 15:27 Ответить
А ХТО "зечмо" привів? Іншопланетяни?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:31 Ответить
А коли наш пудель тейво ?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:13 Ответить
.."привіт" Китаю від кацапів?..
показать весь комментарий
09.09.2025 15:13 Ответить
Наразі Трамп зупинить і цю війну -
вже восьму , здається
показать весь комментарий
09.09.2025 15:15 Ответить
Здається, вже ДЕВ"ЯТУ... Щось я почав "збиваться з відліку"...
показать весь комментарий
09.09.2025 15:32 Ответить
Подерв 'янський
сказав би коротко і ясно , до.....уя
показать весь комментарий
09.09.2025 15:39 Ответить
Відразу видно, що то не кацапи.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:33 Ответить
В Укрїні ситуація всередині країни давно накаляється ,
але війна стримує украінців від такого безладу , як в Непалі ,
бо давно би ми ганяли б своїх зелених мародерів по вулицях і лупили
палками 😠
показать весь комментарий
09.09.2025 15:36 Ответить
Хто? 73%?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:42 Ответить
73% досі ******* Зеленського особисто, а от його партію, уряд і Єрмака - ні.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:06 Ответить
Таки спалили говорильню в Непале! Пошли они все в Катманду - не до них сейчас!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:36 Ответить
Шкіряка терміново повернуть!!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:40 Ответить
ахахаха, точняк
показать весь комментарий
09.09.2025 15:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9mFRaTy9fj8&t=1s Чіп, Дейл та Зорян Шкіряк

Єх які були часи. Ну навіщо 73% обмилки вибрали зебіла. чого їм не фатало?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:48 Ответить
Цікаво, а якби у кацапів одноГлазнікі заборонити то кацапня б збунтувалась?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:44 Ответить
якби Трамб був президентом - цього б не сталося
показать весь комментарий
09.09.2025 15:44 Ответить
справжні громадяни, зроблені непалкою і непальцем
показать весь комментарий
09.09.2025 16:04 Ответить
Страшний сон кацапів
показать весь комментарий
09.09.2025 16:22 Ответить
Свободный народ свободной страны.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:29 Ответить
Ще б парусот машин спалити і кафе !
показать весь комментарий
09.09.2025 17:53 Ответить
Они сожгли живьем какую-то женщину.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:55 Ответить
Дійсно вільний народ. Жертвоприношення через спалення !
показать весь комментарий
09.09.2025 17:59 Ответить
Честно говоря немного неловко когда из-за ютьюб сжигают людей.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:03 Ответить
Можна тільки уявити які збитки несе блокування мереж типу Facebook , X .. для цього регіону , прибуток якого складається переважно з приїзду туристів світу .. якийсь вистріл собі в ногу влади , або десь душок х@йла , чи Си Піня ..
показать весь комментарий
09.09.2025 16:59 Ответить
 
 