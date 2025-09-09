Более 20 погибших в результате масштабных протестов в Непале: президент и премьер подали в отставку, горит здание парламента. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе Непал запретил несколько социальных сетей, которые не зарегистрировались в стране. В частности речь идет о Facebook, X и YouTube. Впоследствии власти отменили запрет.

В понедельник в столице Катманду состоялись протесты, переросшие в столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие заявили, что инициативы правительства отражают авторитарную позицию. Также демонстранты обвиняли власть в неспособности бороться с распространенной коррупцией.

Правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и даже боевые патроны после того. Это произошло после того, как протестующие пересекли огражденную зону возле парламента в столице.

По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли более 20 человек, а более 300 человек получили ранения.

Читайте также: Миграционные протесты в США: в Лос-Анджелесе более 80 арестов, а в Техасе развернули 5 тыс. нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

9 сентября издание The Kathmandu Post сообщило, что премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку.

Также, по данным India Today, подал в отставку президент Рам Чандра Пудель.

Известно, что протестующие подожгли здание парламента. Также повреждены резиденции политических лидеров.









Демонстранты говорят, что будут продолжать протесты, пока не будут обеспечены системные реформы.

Кхадга Прасад Шарма Оли занимал должность премьер-министра уже четвертый срок. Его обвиняли в санкционировании применения смертоносной силы против невооруженных демонстрантов.

India TV сообщает, что министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит демонстрантами. Сейчас армия страны эвакуирует министров вертолетами.

Читайте: Митинг в поддержку Украины проходит в Анкоридже на Аляске во время встречи Трампа и Путина. ФОТОрепортаж