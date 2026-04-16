У Словаччині подали скаргу на Фіцо через ймовірну змову з Орбаном щодо мігрантів, – Aktuality
Опозиційна словацька партія OĽaNO (Hnutie Slovensko) подала скаргу до прокуратури на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Aktuality.
Суть звинувачень
У заяві йдеться про можливу змову Фіцо з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном щодо штучного створення міграційної кризи перед виборами 2023 року.
Також у справі згадуються міністр оборони Роберт Каліняк і глава МВС Матуш Шутаєй-Ешток.
Опозиція вважає, що політики могли координувати свої дії з іноземною державою для політичної вигоди.
Що кажуть у партії
Представник партії та колишній глава МВС Роман Мікулеч заявив, що ще під час кризи виникали підозри щодо її штучного характеру.
За його словами, Фіцо активно використовував тему мігрантів у передвиборчій кампанії, посилюючи суспільні страхи.
Він також зазначив, що у разі доведення змови такі дії можуть кваліфікуватися як диверсія або навіть державна зрада.
Контекст заяв
Підставою для скарги стали заяви угорського політика Петера Мадяра, який припустив, що перед виборами в Словаччині Будапешт міг навмисно спрямовувати мігрантів до словацького кордону.
Реакція влади
У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини відкинули звинувачення.
Там заявили, що опозиція використовує цю тему, щоб приховати власні помилки під час міграційної кризи.
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