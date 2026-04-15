Мадяр ожидает разблокирования кредита ЕС для Украины после запуска "Дружбы"
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что ожидает отмены вето на кредит ЕС для Украины после возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Что заявил Мадяр
По словам политика, решение Виктора Орбана о разблокировании кредита может зависеть от возобновления энергоснабжения.
Речь идет о кредите Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины.
Связь с нефтепроводом
Мадяр отметил, что запуск нефтепровода "Дружба" является ключевым фактором для изменения позиции Будапешта.
Именно после возобновления поставок нефти Венгрия может пересмотреть свою позицию относительно финансовой помощи Украине.
Позиция новой власти
Ранее Мадяр заявлял, что Венгрия не будет препятствовать поставкам помощи ЕС Украине.
В то же время он подчеркнул, что страна может не принимать непосредственного участия в кредитной программе.
Что предшествовало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Тільки слабенькі на розум вважають, що Мадяр це український діяч, а не угорський.
"За словами політика, рішення Віктора Орбана щодо розблокування кредиту може залежати від відновлення енергопостачання."
Він каже про те, що ще орбан може розблокувати, а не про свої дії...
новому уряду треба провести реформи і поступово злізти з рашиської нафто-голки, а нам потрібні 90 млрд.
До речі, як там із загарбаними грішми українського банку? Тиша?
Це правильно, коли влада насамперед думає про фінансову стабільність, захист та добробут людей своєї країни, а потім про всіх інших. Можливо дивлячись на дії нашої, хтось вважає, що так правильніше.
Все ще зміниться - йом треба хочаб вступити на посаду прем'єра - тоді вже почнеться справжній діалог !
Розрив контракту може дуже дорого коштувати. Це неустойки, штрафні санкції .. і тд.