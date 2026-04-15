Мадяр ожидает разблокирования кредита ЕС для Украины после запуска "Дружбы"

В Венгрии связывают решение Орбана с возобновлением поставок нефти

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что ожидает отмены вето на кредит ЕС для Украины после возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Что заявил Мадяр

По словам политика, решение Виктора Орбана о разблокировании кредита может зависеть от возобновления энергоснабжения.

Речь идет о кредите Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины.

Читайте: Сибига и Каллас обсудили разблокирование €90 млрд для Украины

Связь с нефтепроводом

Мадяр отметил, что запуск нефтепровода "Дружба" является ключевым фактором для изменения позиции Будапешта.

Именно после возобновления поставок нефти Венгрия может пересмотреть свою позицию относительно финансовой помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр о кредите ЕС на 90 млрд евро для Украины: Решение принято еще в декабре, Венгрия не будет участвовать в этом

Позиция новой власти

Ранее Мадяр заявлял, что Венгрия не будет препятствовать поставкам помощи ЕС Украине.

В то же время он подчеркнул, что страна может не принимать непосредственного участия в кредитной программе.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС приближается к разблокированию €90 млрд для Украины, — СМИ

Ще один довбо#об 🤷
15.04.2026 12:53
🤡 відбулася ротація ****** у борделі
15.04.2026 12:54
А чому не ремонт Дружби ПІСЛЯ розблокування кредиту ???
15.04.2026 12:57
Ще один довбо#об 🤷
15.04.2026 12:53 Ответить
🤡 відбулася ротація ****** у борделі
15.04.2026 12:54 Ответить
Мадяр - та сама партія, що й Орбан. Вони колишні однопартійці ☝️☝️☝️
15.04.2026 13:29 Ответить
А так раділи так раділи, це молодий фідесовєц ще погамнистіє буде старого пердуна.
15.04.2026 12:56 Ответить
ми раділи не за нього, а за фіаско старого пузаня!
15.04.2026 12:58 Ответить
Раділи, що з'явиться шанс розблокувати кредит і не мати під боком кацапську мишу у вигляді орбана, яка буде виконувати ворожі вказівки і блокувати будь що, що стосується України.
Тільки слабенькі на розум вважають, що Мадяр це український діяч, а не угорський.
15.04.2026 13:33 Ответить
А краще повністю почитати статтю.
"За словами політика, рішення Віктора Орбана щодо розблокування кредиту може залежати від відновлення енергопостачання."
Він каже про те, що ще орбан може розблокувати, а не про свої дії...
15.04.2026 13:37 Ответить
А як жеж без Дружби
15.04.2026 12:56 Ответить
з двох зол ми отримали менше, але хоч так! бо дружбан путі і доні після перемоги взагалі б берега втратив.
15.04.2026 12:57 Ответить
А чому не ремонт Дружби ПІСЛЯ розблокування кредиту ???
15.04.2026 12:57 Ответить
Бо наїбуть
15.04.2026 12:59 Ответить
А чому без претензій до того, хто пошкодив нафтопровід?
15.04.2026 13:12 Ответить
Бо нафти не дасть !
15.04.2026 13:18 Ответить
У тебе то яка довіра до української влади?
15.04.2026 13:34 Ответить
Бо наркофюрер не договороздатний і ніхто йому на слово не вірить.
15.04.2026 13:45 Ответить
Не кожен мадяр винен в тому що він Мадяр - сказав Швейк
15.04.2026 12:58 Ответить
класика невмируща! навіть ніби ідіот Швейк знав, що мадяри є засланими казачками в Європі, які свого часу мігрували з мокшанських боліт в кращі місця, але підлість від них не відстала і приперлась разом з ними.
15.04.2026 13:01 Ответить
припиніть "мадярську зраду"!

новому уряду треба провести реформи і поступово злізти з рашиської нафто-голки, а нам потрібні 90 млрд.

.
15.04.2026 12:59 Ответить
Не погоджуся з вами. Це шантаж, з якого він почав своє перше спілкування з воюючою Україною. А чому не навпаки? Спочатку розблокування 90млрд.
15.04.2026 13:15 Ответить
А Мадяр що,він вже премєр,він поки що може тільки говорити.
15.04.2026 13:50 Ответить
Здається, нічого не міняється.

До речі, як там із загарбаними грішми українського банку? Тиша?
15.04.2026 12:59 Ответить
Імовірно гроші та золото, вилучені ОПУ Орбана в українських інкасаторів, з часом будуть повернуті Україні новим урядом Мадяра без зайвого галасу. Орбан отримає звинувачення і вирок угорського суду за цей та інші злочини.
15.04.2026 13:10 Ответить
А ще ймовірніше на повернення треба буде чекати дуже довго.
15.04.2026 13:12 Ответить
Доживемо - побачимо. Можливо повернення сприятиме відновленню пошкодженого рашистами нафтопроводу "Дружба"? Точно, що не зашкодить.
15.04.2026 13:19 Ответить
А чи доживемо?
15.04.2026 13:21 Ответить
Невже на на світі тільки один пристойний Мадяр?
15.04.2026 13:03 Ответить
Цікаво, яка вартість транспортування нафти по Фройншафт?
15.04.2026 13:05 Ответить
А це вже смішно...)))
15.04.2026 13:06 Ответить
От під@р)
15.04.2026 13:07 Ответить
Наша пісня гарна й новаааа , починаєм її зноооовууууу
15.04.2026 13:10 Ответить
Не розумію - у чому проблема?! Треба розблокувати ту Дружбу поки гроші не нададуть, а потім туди знову щось типу прилетить від кацапів. Пуслязавтра у нас фінансова система розвалиться, зате будемо сидіти з перекритою дружбою...
15.04.2026 13:12 Ответить
Змінили одну гниду на іншу...
15.04.2026 13:12 Ответить
Ну ось тест провалено, ще одне хоче смоктати прутень у *****!
15.04.2026 13:14 Ответить
Можливо розблокування Дружби і буде, "но деньги вперьод!"
15.04.2026 13:16 Ответить
Ви що очікували,що Мадяр буде рвати сорочку на собі заради України?.На першому місці для нього - інтереси Угорщини та зближення з ЄС. Саме на цьому була побудована його передвиборча кампанія. Тому не дивно, що у нової влади з'явиться нова прагматичність у відносинах з Україною.
Це правильно, коли влада насамперед думає про фінансову стабільність, захист та добробут людей своєї країни, а потім про всіх інших. Можливо дивлячись на дії нашої, хтось вважає, що так правильніше.
15.04.2026 13:18 Ответить
Звучить , як каламбур але - Мадьяр каже те , що від нього хочуть почути мадяри . І це логічно .
Все ще зміниться - йом треба хочаб вступити на посаду прем'єра - тоді вже почнеться справжній діалог !
15.04.2026 13:22 Ответить
Тобто це падло теж шантажуватиме нас ''дружбою''? А який нам сенс запускати ''дружбу'' якщо рашисти на ній зароблятиметь стільки що їм вистачить воювати ще сто років? А після запуску ''дружби'' і інші підтягнуться з вимогами зняти санкції з півічних потоків і далі як доміно всі санкції розваляться. І буде як в анекдоті, вовки не стримались і з'їли зайця який був їхнім другом, зате кості поховали і на могилці написали слова скорботи і вибачення від бізнеспартнерів
15.04.2026 13:34 Ответить
Потрібно було ту ''дружбу'' і всі інші труби які ведуть із Сосії розібрати і знищити ще в 2014 році. І зараз би не було такої сраки і постійного шантажу. А то знову історія повторюється, що на фронті ми ворога зупинили а на переговорах і дипломатії ми знову здамо Україну ще на 100 років.
15.04.2026 13:37 Ответить
Про яке знищення ви кажете? Транзит здійснюється на підставі десятирічного контракту с 2019 р, між "Укртранснафтою" та російською "Транснєфтью". Україна заробляє на цьому транзиті близько 9-10 млрд грн ($240-250 млн) на рік.
Розрив контракту може дуже дорого коштувати. Це неустойки, штрафні санкції .. і тд.
15.04.2026 13:44 Ответить
поміняли шило на мило. Ще не при владі, а вже надуває великий угорський гонор. Тільки забуває, що срака гола і повністю залежні від грошей ЄС
15.04.2026 13:39 Ответить
****...
15.04.2026 13:49 Ответить
Утром деньги, вечером стулья.
15.04.2026 13:49 Ответить
 
 