Мадяр ожидает разблокирования кредита ЕС для Украины после запуска "Дружбы"

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что ожидает отмены вето на кредит ЕС для Украины после возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Что заявил Мадяр

По словам политика, решение Виктора Орбана о разблокировании кредита может зависеть от возобновления энергоснабжения.

Речь идет о кредите Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины.

Читайте: Сибига и Каллас обсудили разблокирование €90 млрд для Украины

Связь с нефтепроводом

Мадяр отметил, что запуск нефтепровода "Дружба" является ключевым фактором для изменения позиции Будапешта.

Именно после возобновления поставок нефти Венгрия может пересмотреть свою позицию относительно финансовой помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр о кредите ЕС на 90 млрд евро для Украины: Решение принято еще в декабре, Венгрия не будет участвовать в этом

Позиция новой власти

Ранее Мадяр заявлял, что Венгрия не будет препятствовать поставкам помощи ЕС Украине.

В то же время он подчеркнул, что страна может не принимать непосредственного участия в кредитной программе.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС приближается к разблокированию €90 млрд для Украины, — СМИ