Мадяр очікує розблокування кредиту ЄС для України після запуску "Дружби"

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує скасування вето на кредит ЄС для України після відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявив Мадяр

За словами політика, рішення Віктора Орбана щодо розблокування кредиту може залежати від відновлення енергопостачання.

Йдеться про кредит Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро для підтримки України.

Читайте: Сибіга та Каллас обговорили розблокування €90 млрд для України

Зв’язок із нафтопроводом

Мадяр зазначив, що запуск нафтопроводу "Дружба" є ключовим фактором для зміни позиції Будапешта.

Саме після відновлення поставок нафти Угорщина може переглянути свою позицію щодо фінансової допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр про кредит ЄС на 90 млрд євро для України: Рішення ухвалено ще в грудні, Угорщина не братиме участі в цьому

Позиція нової влади

Раніше Мадяр заявляв, що Угорщина не перешкоджатиме постачанню допомоги ЄС Україні.

Водночас він підкреслив, що країна може не брати безпосередньої участі у кредитній програмі.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС наближається до розблокування €90 млрд для України, - ЗМІ