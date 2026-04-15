Мадяр очікує розблокування кредиту ЄС для України після запуску "Дружби"
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує скасування вето на кредит ЄС для України після відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Що заявив Мадяр
За словами політика, рішення Віктора Орбана щодо розблокування кредиту може залежати від відновлення енергопостачання.
Йдеться про кредит Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро для підтримки України.
Зв’язок із нафтопроводом
Мадяр зазначив, що запуск нафтопроводу "Дружба" є ключовим фактором для зміни позиції Будапешта.
Саме після відновлення поставок нафти Угорщина може переглянути свою позицію щодо фінансової допомоги Україні.
Позиція нової влади
Раніше Мадяр заявляв, що Угорщина не перешкоджатиме постачанню допомоги ЄС Україні.
Водночас він підкреслив, що країна може не брати безпосередньої участі у кредитній програмі.
Що передувало?
- Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
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