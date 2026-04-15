УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11673 відвідувача онлайн
Новини Блокування Орбаном кредиту для України
5 631 53

Мадяр очікує розблокування кредиту ЄС для України після запуску "Дружби"

В Угорщині пов’язують рішення Орбана з відновленням постачання нафти

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує скасування вето на кредит ЄС для України після відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявив Мадяр

За словами політика, рішення Віктора Орбана щодо розблокування кредиту може залежати від відновлення енергопостачання.

Йдеться про кредит Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро для підтримки України.

Читайте: Сибіга та Каллас обговорили розблокування €90 млрд для України

Зв’язок із нафтопроводом

Мадяр зазначив, що запуск нафтопроводу "Дружба" є ключовим фактором для зміни позиції Будапешта.

Саме після відновлення поставок нафти Угорщина може переглянути свою позицію щодо фінансової допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр про кредит ЄС на 90 млрд євро для України: Рішення ухвалено ще в грудні, Угорщина не братиме участі в цьому

Позиція нової влади

Раніше Мадяр заявляв, що Угорщина не перешкоджатиме постачанню допомоги ЄС Україні.

Водночас він підкреслив, що країна може не брати безпосередньої участі у кредитній програмі.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС наближається до розблокування €90 млрд для України, - ЗМІ

Автор: 

дружба (167) кредит (4212) Євросоюз (15430) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
🤡 відбулася ротація ****** у борделі
показати весь коментар
15.04.2026 12:54 Відповісти
+24
Ще один довбо#об 🤷
показати весь коментар
15.04.2026 12:53 Відповісти
+18
А чому не ремонт Дружби ПІСЛЯ розблокування кредиту ???
показати весь коментар
15.04.2026 12:57 Відповісти

Завантаження...

 
 