ЄС наближається до розблокування €90 млрд для України, - ЗМІ

Європейський Союз може найближчим часом розблокувати великий фінансовий пакет для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News із посиланням на європейських дипломатів.

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У Брюсселі очікують, що після зміни уряду в Угорщині зникне ключова перешкода для ухвалення рішення щодо кредиту обсягом 90 млрд євро. Уже найближчими днями представники країн ЄС планують обговорити технічні механізми прискорення надання коштів Києву.

У Німеччині також налаштовані оптимістично. У федеральному уряді заявляють, що передача фінансової допомоги Україні може відбутися значно швидше, ніж передбачалося раніше.

"Після політичних змін в Угорщині процес ухвалення рішень щодо підтримки України та санкційної політики проти Росії стане простішим", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Очікування швидкого рішення в ЄС

Європейські дипломати прогнозують, що новий уряд Угорщини відмовиться від блокування фінансових рішень, які раніше затримували допомогу Україні. Саме угорське вето було однією з головних причин паузи у виділенні значного кредитного ресурсу.

Очікується, що вже на найближчій зустрічі представників ЄС буде визначено конкретні кроки для запуску фінансування. Йдеться не лише про політичне погодження, а й про технічні процедури, які дозволять швидко направити кошти до українського бюджету.

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Кредит для України: про що заявив Петер Мадяр

Нагадаємо, лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Водночас він заявив, що Угорщина не братиме участі в цій позиці.

Мадяр нагадав, що рішення щодо кредиту для України було ухвалене ще в грудні 2025 року на рівні Європейської ради. Тоді Угорщина, Словаччина і Чехія отримали можливість не брати участі у програмі.

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобула перемогу та отримала потенційну конституційну більшість.

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