ЕС приближается к разблокированию €90 млрд для Украины, — СМИ

Европейский Союз может в ближайшее время разблокировать крупный финансовый пакет для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News со ссылкой на европейских дипломатов.

В Брюсселе ожидают, что после смены правительства в Венгрии исчезнет ключевое препятствие для принятия решения о кредите в размере 90 млрд евро. Уже в ближайшие дни представители стран ЕС планируют обсудить технические механизмы ускорения предоставления средств Киеву.

В Германии также настроены оптимистично. В федеральном правительстве заявляют, что передача финансовой помощи Украине может состояться значительно быстрее, чем предполагалось ранее.

"После политических изменений в Венгрии процесс принятия решений о поддержке Украины и санкционной политике против России станет проще", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Путин мне позвонит, я возьму трубку и призову прекратить войну, — Мадяр

Ожидание быстрого решения в ЕС

Европейские дипломаты прогнозируют, что новое правительство Венгрии откажется от блокирования финансовых решений, которые ранее задерживали помощь Украине. Именно венгерское вето было одной из главных причин паузы в выделении значительного кредитного ресурса.

Ожидается, что уже на ближайшей встрече представителей ЕС будут определены конкретные шаги для запуска финансирования. Речь идет не только о политическом согласовании, но и о технических процедурах, которые позволят быстро направить средства в украинский бюджет.

Читайте также: Кипр, председательствующий в Европейском совете, после поражения Орбана планирует выделить Киеву 90 млрд евро в виде кредита

Кредит для Украины: о чем заявил Петер Мадяр

Напомним, лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. В то же время он заявил, что Венгрия не будет участвовать в этом займе.

Мадьяр напомнил, что решение о кредите для Украины было принято еще в декабре 2025 года на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу и получила потенциальное конституционное большинство.

Читайте также: ЕС должен "извлечь уроки" из ситуации с Орбаном и перейти к голосованию квалифицированным большинством, — фон дер Ляйен