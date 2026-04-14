Сибіга та Каллас обговорили розблокування €90 млрд для України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з Каєю Каллас щодо просування рішень ЄС, зокрема кредиту для України на €90 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга повідомив у Х.

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"Ми обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності й динаміки у просуванні ключових рішень, що зміцнюють нашу спільну безпеку та стійкість", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС також повідомив, що з Каллас обговорили результати виборів в Угорщині та їхній вплив на Європу.

"Я наголосив на важливості розблокування кредиту у розмірі 90 млрд євро для забезпечення подальшої підтримки України та захисту Європи від російської загрози", - сказав Сибіга.

Що передувало?

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Видання Euractiv. зазначає, що після перемоги Петера Мадяра ЄС очікує зняття вето Угорщини на кредит €90 млрд для України. Однак дипломати закликають не поспішати з висновками.

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