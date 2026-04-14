Сибига и Каллас обсудили разблокирование 90 млрд евро для Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел беседу с Каей Каллас по вопросам продвижения решений ЕС, в частности кредита для Украины на 90 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига сообщил в Х.
"Мы обсудили европейскую повестку дня и необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, укрепляющих нашу общую безопасность и устойчивость", - отметил Сибига.
Глава МИД также сообщил, что с Каллас обсудили результаты выборов в Венгрии и их влияние на Европу.
"Я подчеркнул важность разблокирования кредита в размере 90 млрд евро для обеспечения дальнейшей поддержки Украины и защиты Европы от российской угрозы", - сказал Сибига.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Издание Euractiv отмечает, что
после победы Петера Мадяра ЕС ожидает снятия вето Венгрии на кредит в размере 90 млрд евро для Украины. Однако дипломаты призывают не спешить с выводами.
