Сибига и Каллас обсудили разблокирование 90 млрд евро для Украины

Кредит для Украины на 90 млрд евро: Сибига провел переговоры с Каллас

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел беседу с Каей Каллас по вопросам продвижения решений ЕС, в частности кредита для Украины на 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига сообщил в Х.

"Мы обсудили европейскую повестку дня и необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, укрепляющих нашу общую безопасность и устойчивость", - отметил Сибига.

Глава МИД также сообщил, что с Каллас обсудили результаты выборов в Венгрии и их влияние на Европу. 

"Я подчеркнул важность разблокирования кредита в размере 90 млрд евро для обеспечения дальнейшей поддержки Украины и защиты Европы от российской угрозы", - сказал Сибига.

Что предшествовало?

  • Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Издание Euractiv отмечает, что

    после победы Петера Мадяра ЕС ожидает снятия вето Венгрии на кредит в размере 90 млрд евро для Украины. Однако дипломаты призывают не спешить с выводами.

Так остаточних результатів виборів ще немає.
14.04.2026 09:48 Ответить
Тобто заяви до ми в будь-якому випадку знайдемо гроші були брехнею насправді ждали виборів на Угорщині, а що з Фіцо раунд 2?
14.04.2026 09:52 Ответить
сибіга розкажи фінанси за накуй поїздки по світу? З Київ не міг байки куярити?
14.04.2026 10:10 Ответить
Голубок України. І це правильно?
14.04.2026 10:11 Ответить
Здається Фон дер Ляєн буде тягнути якомога довше, з однієї їй відомих особистих причин.
14.04.2026 10:13 Ответить
Пора під любими приводами повертатися в Україну людям із "Мідасу". Але все-таки краще створити нові групи, щоб переполовинити ці мільярди. Як це зробити Беня і його підручні знають. Прикладом може бути проект "Фламінго". Мільярди виділили, головними контруккторами призначили Штілермана і оточення міндіча. Головний Обіцялкін пообіцяв українцям, що зброя помсти вже виготовлена, до кінця 2025 року буде 3000 ракет, які створять у москві блекаут...Мільярди освоєні(вкрадені), нарід обпісявся кіпятком від потужності супер Потужного...А потівм в Мюнхені Потужний Голобородько заявив, що ракет і звичайно мільярдів вже немає. Кацкапська ракета прилетіла і знищила весь завод і 3000 ракет.
Тут Голобородько зі своєю обіцянкою не винен, він же все зробив. Блекаута в москві не було(а був в Києві), бо прилетіла ворожа ракета і все знищила. НАБУ і САП немає чого йти на підприємство, бо речових доказів немає, один попіл(хоча нарід міг би уявити, якби там здетонувало 3000 обіцяних Боневтіком Позорно-Брехливим ракет).
14.04.2026 10:16 Ответить
14.04.2026 10:28 Ответить
Цікаво, а хто тепер буде заважати поганому танцюристу, Словакія чи Чехія чи ЄС з кимось іншим домовиться
14.04.2026 10:53 Ответить
 
 