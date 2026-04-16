Словаччина готова блокувати санкції проти РФ, але не кредит для України, - голова МЗС Бланар

Словаччина готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у коментарі виданню Dennik N.

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Позиція щодо санкцій

За словами глави МЗС, Братислава може заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії.

Таке рішення пов’язують із вимогою отримати гарантії щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

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Позиція щодо допомоги Україні

Водночас Бланар наголосив, що ця позиція не стосується фінансової підтримки України.

Словаччина не планує виступати проти надання кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро.

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Контекст ситуації

Раніше кредит для України блокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який програв вибори.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про намір зайняти більш жорстку позицію у цьому питанні.

При цьому, за словами Бланара, майбутній уряд Угорщини демонструє готовність підтримати виділення коштів Україні.

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Ситуація з нафтопроводом

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що нафтопровід "Дружба" може відновити роботу до кінця квітня після пошкоджень внаслідок атак.

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