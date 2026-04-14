Сроки сдвинулись: Еврокомиссия отложила первый транш кредита Украине на 90 млрд евро
Еврокомиссия отложила выделение первого транша в рамках кредитной программы для Украины на сумму 90 миллиардов евро.
Об этом в ответ на вопросы журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сроки сдвинулись
Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сдвинулись.
"Мы по-прежнему намерены осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и, если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.
Выполненная работа
По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:
- Создан кредит в поддержку Украины;
- В феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility;
- Принята стратегия финансирования - она определяет суммы, цели и каналы передачи средств.
Что осталось сделать?
Несмотря на прогресс, ЕС еще предстоит подготовить три документа:
- Меморандум о взаимопонимании - он станет основой для канала макрофинансовой помощи;
- Обновленный План Украины - основа для программы Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;
- Кредитное соглашение с Украиной.
Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Брехуни
це кредит в рахунок заморожених російських активів.
Отримання 30 нових мільярдів бюджетної підтримки від ЄС на 2026-2027 роки передбачене за «суворих умов, надто щодо боротьби з корупцією», зауважив, презентуючи ініціативу, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.
У нас же все добре у боротьбі з корупцією. Бо немає її, корупції. Так сказав зєля, зєля не брехатиме.
щодо зеленського та корупції відсутній предмет спору.
Ще навіть підрахунок голосів не завершено.
От приймуть закон у травні - отримають кредит у червні.
Циничний світ..Ніхто не зацікавлений,щоб Україна перемогла...
