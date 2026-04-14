Сроки сдвинулись: Еврокомиссия отложила первый транш кредита Украине на 90 млрд евро

Еврокомиссия отложила выделение первого транша в рамках кредитной программы для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом в ответ на вопросы журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сроки сдвинулись

Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сдвинулись.

"Мы по-прежнему намерены осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и, если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.

Выполненная работа

По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:

Создан кредит в поддержку Украины;

В феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility;

Принята стратегия финансирования - она определяет суммы, цели и каналы передачи средств.

Что осталось сделать?

Несмотря на прогресс, ЕС еще предстоит подготовить три документа:

Меморандум о взаимопонимании - он станет основой для канала макрофинансовой помощи;

Обновленный План Украины - основа для программы Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;

Кредитное соглашение с Украиной.

Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.