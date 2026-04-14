Сроки сдвинулись: Еврокомиссия отложила первый транш кредита Украине на 90 млрд евро

Еврокомиссия, ЕК, ЕС

Еврокомиссия отложила выделение первого транша в рамках кредитной программы для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом в ответ на вопросы журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сроки сдвинулись

Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сдвинулись.

"Мы по-прежнему намерены осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и, если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.

Читайте также: Требования выполнены: в Еврокомиссии объяснили, когда Украина сможет получить 2 млрд евро

Выполненная работа

По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:

  • Создан кредит в поддержку Украины;
  • В феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility;
  • Принята стратегия финансирования - она определяет суммы, цели и каналы передачи средств.

Читайте: Сибига и Каллас обсудили разблокирование €90 млрд для Украины

Что осталось сделать?

Несмотря на прогресс, ЕС еще предстоит подготовить три документа:

  • Меморандум о взаимопонимании - он станет основой для канала макрофинансовой помощи;
  • Обновленный План Украины - основа для программы Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;
  • Кредитное соглашение с Украиной.

Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.

Еврокомиссия (1620) кредит (2372)
Топ комментарии
А може то наші зєлєні підари виконали план реформ лише на 9 пунктів зі 100?
14.04.2026 15:07 Ответить
Вже і орбана нема, а все одно гроші не пішли.
Брехуни
14.04.2026 15:05 Ответить
Терміни змістилися: Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні на 90 млрд євро (А СПРАВА ТО НЕ В ОРБАНІ БУЛА, СКОРІШЕ ВИЩЕ КЕРІВНИЦТВО У ЄС ,КУЙЛО ТИХЕНЬКО ПРИКУПИВ ???
14.04.2026 15:10 Ответить
14.04.2026 15:05 Ответить
14.04.2026 15:07 Ответить
цей кредит жодним чином не стосується євроінтеграційних реформ.
це кредит в рахунок заморожених російських активів.
14.04.2026 15:24 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/yes-pozyka-reparatsiyi-zbroya/33648106.html Під суворі умови. Україна отримає 90 мільярдів євро від ЄС. Скільки на оборону?
Отримання 30 нових мільярдів бюджетної підтримки від ЄС на 2026-2027 роки передбачене за «суворих умов, надто щодо боротьби з корупцією», зауважив, презентуючи ініціативу, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.
У нас же все добре у боротьбі з корупцією. Бо немає її, корупції. Так сказав зєля, зєля не брехатиме.
14.04.2026 15:28 Ответить
надання 30 млрд. кредитних коштів (тих, що на потреби бюджету) не передбачає таку черговість: спочатку реформи потім гроші.
щодо зеленського та корупції відсутній предмет спору.
14.04.2026 15:57 Ответить
Домбровскіс збрехав?
14.04.2026 16:03 Ответить
Якби Орбана не було, його би все одно видумали . Тому що лох- він не мамонт
14.04.2026 15:11 Ответить
І так, між іншим, про кОрбана.
Ще навіть підрахунок голосів не завершено.
14.04.2026 15:11 Ответить
Тому що ці гроші видадуть під гарантії посилення мобілізації, Угорщина тут ні до чого.
От приймуть закон у травні - отримають кредит у червні.
14.04.2026 15:16 Ответить
Цугцванг, в общем. Нема деняк-хреново, воевать с кацапами нечем, есть денег-война продолжается, количество погибших увеличивается, территории медленно, но уменьшаются.
14.04.2026 15:23 Ответить
"Посилення мобілізації"-поки ви воюєте-ми живемо спокійно...трохи грошей дамо..у кредит,будете сплачувати,але-більш мобилізуйте,воюйте,помирайте українці...ми зброю теж потрохи вам...
Циничний світ..Ніхто не зацікавлений,щоб Україна перемогла...
14.04.2026 16:21 Ответить
Обрана немає - є кричущі порушення демократії, законності, свободи слова і схеми міндичів. Європа хоче дати кредит Україні, в не шахраям із іншої країни. Писати з якої не буду, бо сьогодні президент підписав закон карати за згадування їх національності.
14.04.2026 15:23 Ответить
Ви сам https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-IX#Text закон хоча б читали?
Він 21-го року ще.
14.04.2026 15:31 Ответить
Зеленим піськограям ніхто вже не вірить
14.04.2026 15:30 Ответить
14.04.2026 15:10 Ответить
Треба дзеркальна відповідь - ми надамо технології дронів- перехоплювачів через рік після ухвалення рішення про членство України в ЄС.
14.04.2026 15:11 Ответить
Вони їм не потрібні.
14.04.2026 15:15 Ответить
це до першого нальоту в сотню-другу шахедів
14.04.2026 16:02 Ответить
Везде кризис начинается, щас, Европа будет денюжкой раскидываться, которую часть попиз..т. Скоро найдутся "светлые" головы в Европах, которые подумают, а не дешевле им с пыней напрямую договориться, покупать газ-нефть и платить трохи откупных, всё одно дешевле будет, чем вкидывать в Украину, которой и кредит толком отдавать нечем.
14.04.2026 15:14 Ответить
А про 300млрд$ заморожених кацапських активів ніхто вже і не згадує ?!
14.04.2026 15:14 Ответить
Это уже деньги Европы, а свое они никогда не отдадут.
14.04.2026 15:18 Ответить
Гроші Європи? То що виходить, русня з цим вже змирилася і погодилася?
14.04.2026 15:22 Ответить
Це гроші ***** , а Європа лише чекає можливості отримати їх в якості хабаря !
14.04.2026 15:23 Ответить
А кто их даст? Нема, скажут, механизму выдачи в законах, да и с пыней сраться страшно и не выгодно. При первой возможности загребут себе, типо вы нам за кредиты должны. Или как козырная карта в переговорах с пукиным не помешает.
14.04.2026 15:19 Ответить
Не спішіть - Україна ж б"ється - то чого поспішати
14.04.2026 15:16 Ответить
Тепер ****** немає, шукають інші причини. А там дивись і фіцики з бібішами почнуть блокувати...
14.04.2026 15:25 Ответить
Як бачим Орбан був лише відмазкою. Є ще дебіли які вірять що Європа чи сша можуть бути гарантами безпеки України? Да вони більше десяти років не хочуть рашистські заморожені активи Україні передати для захисту. чи ви думаєте якщо рашисти попруть то євроліберасти будуть бомбити моцкву?
14.04.2026 15:25 Ответить
Чи спочатку очі відкрий чиєю зброєю ми воюєм,а потім п#зд# шо попало....
14.04.2026 15:32 Ответить
Списаною ?

А ті в якості заміни отримають останнього покоління !?
14.04.2026 15:41 Ответить
Европа получает прибыль от этих активов. Они не заморожены.
14.04.2026 15:34 Ответить
Поки в України не буде Ядерної зброї нас будуть і далі зневажати і ігнорити. Тільки якщо буде загроза що почнуть літати ядерні ракети то Європа прокинеться.
14.04.2026 15:27 Ответить
У Південної Кореї і Тайваню немає ЯЗ, їх зневажають та ігнорять?
14.04.2026 15:33 Ответить
Поки Україну будуть продовжувати безкарно грабувати ЗЕбанда і їхні "міндічі" доти проблеми з цим і іншими кредитами і допомогами будуть тільки зростати. Скільки часу пройшло від оприлюднення афери в енергетиці а до "алі-баби" і інших "карлсонів мало того що жодних питань до сьогодні немає так більшість з них залишаються на посадах і двушечки на маацкву продовжують вчасно відправляти - от тому і грошей немає!
14.04.2026 15:36 Ответить
вспомните что было с последним траншем от США (60 лярдов) еще при Байдене. Морочили голову где-то с полгода ровно до момента когда Украина приняла новые законы по мобилизации (24-ый год). Тоже рассказывал сказки то голосов не хватает, то спикер блокирует а другие как бы за и тп. Тут таже самая история, хотят выдоить по максимуму, повышение налогов, ужесточение законов мобилизации и т.п. что хочет европа
14.04.2026 15:39 Ответить
Орбан значить не був поміхою , голобородько знову збрехало
14.04.2026 15:43 Ответить
ЄС правильно робить: підстраховує себе на випадок довгострокової кризи з паливом, і відверто - ми хоч щось робимо для вступу в ЄС? А, забув - антисемітський закон прийняли, ну, це дуже потужно: олігархи усіх національностей (расєйскіє, американські, ізраїльські, інші) аплодують стоячи. Дніпро - другий Єрусалим, а третьому не бути. Україна - земля обітованна. Дарма, що тут якісь салоїди живуть, вони ж ізбранних і прогодують, і зароблять для них
14.04.2026 15:49 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
14.04.2026 15:53 Ответить
Вчасно вова підписав закон про антісемітизм, бо може багато чого услишати на свою адресу....
14.04.2026 16:05 Ответить
Вже на Вітька не спишеш, треба нові відмазки придумувати.
14.04.2026 16:17 Ответить
 
 