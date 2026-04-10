Вимоги виконали: у Єврокомісії пояснили, коли Україна зможе отримати 2 млрд євро

У Європейській комісії розповіли про подальші кроки для отримання Україною 2 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на брифінг головної речниці Єврокомісії Аріанни Подести.

За її словами, Україна зможе звернутися до ЄС із запитом на наступний транш у межах Ukraine Facility після того, як набудуть чинності кілька законопроєктів, ухвалених Верховною Радою та необхідних для розблокування фінансування.

Подеста уточнила, що йдеться про п’ять законів, три з яких входять до "плану для України", розробленого для реалізації механізму Ukraine Facility. На це раніше звернула увагу єврокомісарка Марта Кос у листі до спікера парламенту.

"Тільки-но закони набудуть чинності, Україна зможе включити їх до наступного запиту на виплату, що дозволить розблокувати кошти, які наразі призупинені. Це працює так: після набрання ними чинності Україна повинна буде подати заявку на виплату наступного траншу, надавши, серед інших умов, підтвердження набуття цими законами чинності", ‒ пояснила представниця Єврокомісії.

Вона додала, що після цього Єврокомісія оцінить запит і подасть пропозицію до Ради ЄС у вигляді імплементаційного рішення, яке має затвердити Рада Євросоюзу. Лише після цього Україна зможе отримати виплату.

Подеста також зазначила, що наразі не може назвати точних строків виділення коштів.

"Ми вітаємо ухвалення Верховною Радою низки законопроєктів, що сприяють просуванню України на шляху до вступу в ЄС. Це дуже позитивний крок. Також дозвольте мені особливо привітати прогрес, досягнутий у законодавстві, пов’язаному з МВФ", ‒ підсумувала речниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber та інші.

Документ також передбачає запуск міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через такі сервіси, та їх подальше оподаткування. Оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати відповідні дані про їхні заробітки до Державної податкової служби.