Терміни змістилися: Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні на 90 млрд євро
Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
Про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Терміни змістилися
Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати - але терміни змістилися.
"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", - заявила представниця Єврокомісії.
Виконана робота
За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:
- Створено кредит на підтримку України;
- У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;
- Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.
Що залишилося зробити?
Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:
- Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;
- Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
- Кредитну угоду з Україною.
Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.
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