Терміни змістилися: Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні на 90 млрд євро

Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Терміни змістилися

Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати - але терміни змістилися.

"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", - заявила представниця Єврокомісії.

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Виконана робота

За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:

Створено кредит на підтримку України;

У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;

Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.

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Що залишилося зробити?

Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:

Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;

Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;

Кредитну угоду з Україною.

Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.