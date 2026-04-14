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Новини Блокування Орбаном кредиту для України
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Терміни змістилися: Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні на 90 млрд євро

єврокомісія,єк,єс

Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Терміни змістилися

Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати - але терміни змістилися.

"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", - заявила представниця Єврокомісії.

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Виконана робота

За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:

  • Створено кредит на підтримку України;
  • У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;
  • Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.

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Що залишилося зробити?

Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:

  • Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;
  • Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
  • Кредитну угоду з Україною.

Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.

Автор: 

Єврокомісія (2478) кредит (4211)
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Топ коментарі
+25
А може то наші зєлєні підари виконали план реформ лише на 9 пунктів зі 100?
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14.04.2026 15:07 Відповісти
+19
Вже і орбана нема, а все одно гроші не пішли.
Брехуни
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14.04.2026 15:05 Відповісти
+11
Терміни змістилися: Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні на 90 млрд євро (А СПРАВА ТО НЕ В ОРБАНІ БУЛА, СКОРІШЕ ВИЩЕ КЕРІВНИЦТВО У ЄС ,КУЙЛО ТИХЕНЬКО ПРИКУПИВ ???
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14.04.2026 15:10 Відповісти

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