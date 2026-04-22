ЕС может одобрить 90 млрд евро для Украины уже сегодня, - Politico

90 млрд кредита для Украины: ЕС примет решение уже сегодня

Европейский Союз уже сегодня может одобрить выделение Украине 90 млрд евро. 

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Источники отмечают, что ЕС готов утвердить выделение кредита, если не получит сегодня письменных возражений от стран, которые были против этого, в частности - от Венгрии и Словакии.

Утверждение соглашения послами стран ЕС происходит по письменной процедуре: возражения необходимо представить в письменной форме, а их отсутствие означает согласие.

Как известно, сегодня Украина начала прокачивать нефть через нефтепровод "Дружба".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
  • Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

  • Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

  • Глава МИД ЕС Кая Каллас заявила, что после падения правительства Орбана у Евросоюза есть шанс принять решения, которые ранее блокировала Венгрия.

Дивним чином "співпало" з запуском Дружби)))
22.04.2026 14:05 Ответить
Якщо Угорщіна почне заважати - Відключайте дружбу .
22.04.2026 14:05 Ответить
У Словаччині різко подорожчало топливо . Тому словакі заправляють словацькі авто по дешевій ціні, а українські авто по більш дорожчий. Якщо їм включають дружбу- нехай повернуть ціни взад
22.04.2026 14:08 Ответить
Може дадуть, а може не дадуть, але краще не розраховувати
22.04.2026 14:09 Ответить
зелена гундоса зе!гіда продала безпеку україни за 90 млрд кредиту, що будуть виплачувати нащадки українців, а не його юдоклан!!!

22.04.2026 14:11 Ответить
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
15 год
Дайте нам список - ми виконаємо все. Не давайте нам "EU Lite", будьте з нами чесними. Дайте нам дату, - Зеленський до ЄС.

Зеленський - дипломат від Бога! Що він на приколі? ЄС уже давно дав список законів для ухвалення ВР, низку законів він не підписує з 2021 року.
Якщо він "не пам'ятає" я нагадаю:
Ключові вимоги ЄС (список реформ):
Антикорупційна реформа: Посилення роботи органів боротьби з корупцією та прозорість призначень.
Верховенство права: Реформа судової системи, забезпечення незалежності суддів та захист прав людини.
Демократія та управління: Поліпшення функціонування державних інститутів та прозорість держуправління.
Економічні реформи: Приведення законодавства у відповідність до правил внутрішнього ринку ЄС.
Ці законопроекти належать до минулорічних зобов'язань України та пройшли експертизу Єврокомісії. Вжиття цих заходів є частиною процесу, розпочатого після набуття статусу кандидата у 2022 році та початку переговорів про вступ.
Станом на квітень 2026 року Європейський Союз передав Україні кілька ключових документів і переліків, які визначають законодавчі кроки для вступу.
Загальна вимога щодо 300 законів: Для повної адаптації українського законодавства до стандартів ЄС (acquis communautaire) Україні необхідно ухвалити загалом близько 300 нових законів.
«Львівські критерії» та деталізація по главах: У лютому 2026 року Україна отримала деталізовані умови (бенчмарки) щодо фінальних трьох переговорних розділів.
Відкриття кластерів: Євросоюз планує відкрити всі кластери переговорів про вступ України протягом найближчого місяця, що вимагатиме інтенсивної законодавчої роботи за всіма напрямками - від екології до енергетики.
Процес вступу зараз орієнтований на виконання конкретних «бенчмарків» у межах переговорних глав, що має дозволити Україні підготуватися до повноправного членства до 2027-2030 років.
Поки Зеленський бикуватиме нам до ЄС не вступити. Зеленський боїться вступу України до ЄС.
22.04.2026 14:33 Ответить
Європейські терористи і шантажисти. Нам дійсно потрібно в тей сраний ЄС вступати? Не бачу жодної вигоди з цього
22.04.2026 14:48 Ответить
Тобто знов може дадуть, а може.і ні
22.04.2026 15:24 Ответить
 
 