После поражения Орбана ЕС разблокирует решения для Украины, - глава МИД Швеции Стенергор

Министр иностранных дел Швеции Йессика Стенергор выразила оптимизм в отношении разблокирования ключевых решений ЕС после политических перемен в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стенергор подчеркнула, что сейчас ЕС должен "усилить, ускорить и нарастить" поддержку Украины, а также усилить давление на Россию.

"Я достаточно оптимистично настроена после того, как препятствие со стороны Венгрии исчезло - теперь мы сможем выполнить обещание Украине относительно займа на 90 млрд евро и двигаться вперед с 20-м пакетом санкций, а также с 21-м, который нужно принять до лета", - отметила Йессика Стенергор.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что после падения правительства Орбана у Евросоюза есть шанс принять решения, которые ранее блокировала Венгрия.

