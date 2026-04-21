РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18431 посетитель онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Блокировка Орбаном кредита для Украины
1 176 19

Когда нефть пойдет через "Дружбу", ЕС быстро начнет распределение 90 млрд евро кредита для Украины, - Кос

Кредит для Украины и нефть для Венгрии: что говорят в ЕС?

В случае возобновления поставок в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" ЕС оперативно приступит к распределению кредита для Украины в размере 90 млрд евро.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается Украины, у меня есть три позитивных сообщения. Первое заключается в том, что если в ближайшие дни нефть пойдет по трубопроводу "Дружба", мы сможем очень быстро начать распределение 90 млрд евро кредита для Украины.

Второе позитивное сообщение заключается в том, что Украина и Молдова готовы официально открыть все шесть кластеров, и мы также. Поэтому я надеюсь, что Совет (ЕС) будет действовать быстро (примет соответствующее решение)", - отметила она.

Третьим позитивным сообщением европейский комиссар назвала то, что "Украина за последние недели провела много реформ".

"Именно поэтому мы сможем выделить до 2,7 млрд евро для их бюджета и обеспечить ликвидность", - подытожила Кос.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

кредит (2382) нефтепровод (164) Евросоюз (17966) Кос Марта (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ну, тобто, Орбан був такою собі ширмою для євроторгашів, які просто хочуть й надалі торгувати з кацапами, а на всі принципи та високі ідеали демократії їм тупо насрати.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:14 Ответить
+8
А до кацапні підуть мільярди баксів на війну проти України.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:11 Ответить
+3
При чому тут 90 млд.? Кредит кредитом. А нафтопровод, це як Московія буде бомбити !
показать весь комментарий
21.04.2026 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А до кацапні підуть мільярди баксів на війну проти України.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:11 Ответить
Розблоковувати Дружбу не можна!
показать весь комментарий
21.04.2026 12:56 Ответить
Як той - так зразу
показать весь комментарий
21.04.2026 12:11 Ответить
Поганому танцюристу яйця заважають. Так і їм завжди щось заважає.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:36 Ответить
Ну, тобто, Орбан був такою собі ширмою для євроторгашів, які просто хочуть й надалі торгувати з кацапами, а на всі принципи та високі ідеали демократії їм тупо насрати.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:14 Ответить
Які принципи? Не сміши. Якби вони були про принципи і цінності, то з Зеленським справ би не мали. Там чиста геополітика.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:22 Ответить
Байки про цінності - то для аборигенів, типу нас, працює як морквина для віслюка.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:25 Ответить
Якщо гроші підуть, то ні.
Але у русні є друга "миша" - фіцо. Ще болгари підкотились. І словени.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:53 Ответить
Ясно. Да здравстуєт торбан головного мозоку єс.
Почнеться розпреділєніє. А коли почнеться поступлення на раханки України?
Брехуни.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:20 Ответить
Якщо я все правильно зрозумів, то під шумок і мадярам розблокують субсидії на 17 млрд. €. Тобто, беручи пропорції між країнами, це майже та сама сума, що й до нас дійде. Хоча в Угорщині наче війни нема…
показать весь комментарий
21.04.2026 12:20 Ответить
При чому тут 90 млд.? Кредит кредитом. А нафтопровод, це як Московія буде бомбити !
показать весь комментарий
21.04.2026 12:22 Ответить
2,7 мільярди мали поступити в Україну ще четвертому кварталі.минулого.року, і майже 4 в першому кварталі цього року. То.чому 2,7, а не 6,7?
І чому кредит?
Чим потім розплачуватись? Рабами, органами, могилами тих хто вам вірив?😡😡😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
21.04.2026 12:23 Ответить
Расплачиваться репарациями на восстановление которых ещё нет. Но если даже вдруг они будут, то они пойдут на оплату кредита за поставки оружия. Возможно репарации после войны уже особо некому будет выплачивать. Это было бы самым удобным вариантом и для ЕС и для рахи.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:45 Ответить
Ціна української крові - 90млрд. Вже й орбана немає, а вимоги озвучені ним залишились, що вкотре доводить лицемірну сутність керівників ЄС. На публіку волають про допомогу Україні і втиху заробляють на війні разом з Московією.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:26 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 12:28 Ответить
Бабки- труба, труба - бабки, ну в вменяемым это давно было понятно. Орбан тот тут при чем был?))
показать весь комментарий
21.04.2026 12:39 Ответить
Угорщина тепер і нафту з московитів отримає і гроші свої з ЄС??
А прутін, і гроші отримає від ЄС за нафту для Угорщини???
показать весь комментарий
21.04.2026 12:42 Ответить
То що, Зеленський не переконав колег із Європи і погодитвся торгувати російською нафтою? Буде наповнювати їх бюджет на мільярди доларів США, на які кацапи будуть купувати зброю і наймати вбивць по всьому світу у свою армію нападу?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:52 Ответить
Схоже,Кос вживає" кокс", і тоді робить подібні заяви.
показать весь комментарий
21.04.2026 13:23 Ответить
 
 