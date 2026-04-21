Когда нефть пойдет через "Дружбу", ЕС быстро начнет распределение 90 млрд евро кредита для Украины, - Кос
В случае возобновления поставок в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" ЕС оперативно приступит к распределению кредита для Украины в размере 90 млрд евро.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
"Что касается Украины, у меня есть три позитивных сообщения. Первое заключается в том, что если в ближайшие дни нефть пойдет по трубопроводу "Дружба", мы сможем очень быстро начать распределение 90 млрд евро кредита для Украины.
Второе позитивное сообщение заключается в том, что Украина и Молдова готовы официально открыть все шесть кластеров, и мы также. Поэтому я надеюсь, что Совет (ЕС) будет действовать быстро (примет соответствующее решение)", - отметила она.
Третьим позитивным сообщением европейский комиссар назвала то, что "Украина за последние недели провела много реформ".
"Именно поэтому мы сможем выделить до 2,7 млрд евро для их бюджета и обеспечить ликвидность", - подытожила Кос.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".
Что происходит с "Дружбой"?
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
-
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Але у русні є друга "миша" - фіцо. Ще болгари підкотились. І словени.
Почнеться розпреділєніє. А коли почнеться поступлення на раханки України?
Брехуни.
І чому кредит?
Чим потім розплачуватись? Рабами, органами, могилами тих хто вам вірив?😡😡😡😡😡😡😡
А прутін, і гроші отримає від ЄС за нафту для Угорщини???