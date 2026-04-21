Коли нафта піде через "Дружбу", ЄС швидко почне розподіл 90 млрд євро кредиту для України, - Кос

Кредит для України та нафта для Угорщини: що кажуть у ЄС?

У разі відновлення поставок Угорщині через нафтопровід "Дружба" ЄС швидко розпочне розподіл 90 млрд євро кредиту для України.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Щодо України, у мене є три позитивні повідомлення. Перше полягає в тому, що якщо найближчими днями нафта піде трубопроводом "Дружба", ми зможемо дуже швидко розпочати розподіл 90 млрд євро кредиту для України.

Друге позитивне повідомлення полягає в тому, що Україна та Молдова готові офіційно відкрити всі шість кластерів, і ми також. Тож я сподіваюся, що Рада (ЄС) діятиме швидко (ухвалить відповідне рішення)", - зазначила вона.

Третім позитивним повідомленням європейський комісар назвала те, що "Україна за останні тижні провела багато реформ".

"Саме тому ми зможемо виділити до 2,7 млрд євро для їхнього бюджету та забезпечити ліквідність", - підсумувала Кос.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

+21
Ну, тобто, Орбан був такою собі ширмою для євроторгашів, які просто хочуть й надалі торгувати з кацапами, а на всі принципи та високі ідеали демократії їм тупо насрати.
21.04.2026 12:14 Відповісти
+13
А до кацапні підуть мільярди баксів на війну проти України.
21.04.2026 12:11 Відповісти
+7
При чому тут 90 млд.? Кредит кредитом. А нафтопровод, це як Московія буде бомбити !
21.04.2026 12:22 Відповісти
А до кацапні підуть мільярди баксів на війну проти України.
21.04.2026 12:11 Відповісти
Розблоковувати Дружбу не можна!
21.04.2026 12:56 Відповісти
Я вже писав - ней у нас на "Дружбі" буде ОК!

Пташки Мадяра ней злітають на москальску частину "Дружби" ...
І ті терміново її пробують відновити ...
21.04.2026 14:04 Відповісти
Як той - так зразу
21.04.2026 12:11 Відповісти
Поганому танцюристу яйця заважають. Так і їм завжди щось заважає.
21.04.2026 12:36 Відповісти
Ну, тобто, Орбан був такою собі ширмою для євроторгашів, які просто хочуть й надалі торгувати з кацапами, а на всі принципи та високі ідеали демократії їм тупо насрати.
21.04.2026 12:14 Відповісти
Які принципи? Не сміши. Якби вони були про принципи і цінності, то з Зеленським справ би не мали. Там чиста геополітика.
21.04.2026 12:22 Відповісти
Байки про цінності - то для аборигенів, типу нас, працює як морквина для віслюка.
21.04.2026 12:25 Відповісти
Якщо гроші підуть, то ні.
Але у русні є друга "миша" - фіцо. Ще болгари підкотились. І словени.
21.04.2026 12:53 Відповісти
Ясно. Да здравстуєт торбан головного мозоку єс.
Почнеться розпреділєніє. А коли почнеться поступлення на раханки України?
Брехуни.
21.04.2026 12:20 Відповісти
Якщо я все правильно зрозумів, то під шумок і мадярам розблокують субсидії на 17 млрд. €. Тобто, беручи пропорції між країнами, це майже та сама сума, що й до нас дійде. Хоча в Угорщині наче війни нема…
21.04.2026 12:20 Відповісти
При чому тут 90 млд.? Кредит кредитом. А нафтопровод, це як Московія буде бомбити !
21.04.2026 12:22 Відповісти
2,7 мільярди мали поступити в Україну ще четвертому кварталі.минулого.року, і майже 4 в першому кварталі цього року. То.чому 2,7, а не 6,7?
І чому кредит?
Чим потім розплачуватись? Рабами, органами, могилами тих хто вам вірив?😡😡😡😡😡😡😡
21.04.2026 12:23 Відповісти
Расплачиваться репарациями на восстановление которых ещё нет. Но если даже вдруг они будут, то они пойдут на оплату кредита за поставки оружия. Возможно репарации после войны уже особо некому будет выплачивать. Это было бы самым удобным вариантом и для ЕС и для рахи.
21.04.2026 12:45 Відповісти
Ціна української крові - 90млрд. Вже й орбана немає, а вимоги озвучені ним залишились, що вкотре доводить лицемірну сутність керівників ЄС. На публіку волають про допомогу Україні і втиху заробляють на війні разом з Московією.
21.04.2026 12:26 Відповісти
21.04.2026 12:28 Відповісти
Бабки- труба, труба - бабки, ну в вменяемым это давно было понятно. Орбан тот тут при чем был?))
21.04.2026 12:39 Відповісти
Угорщина тепер і нафту з московитів отримає і гроші свої з ЄС??
А прутін, і гроші отримає від ЄС за нафту для Угорщини???
21.04.2026 12:42 Відповісти
То що, Зеленський не переконав колег із Європи і погодитвся торгувати російською нафтою? Буде наповнювати їх бюджет на мільярди доларів США, на які кацапи будуть купувати зброю і наймати вбивць по всьому світу у свою армію нападу?
21.04.2026 12:52 Відповісти
Схоже,Кос вживає" кокс", і тоді робить подібні заяви.
21.04.2026 13:23 Відповісти
Так ***** ж з 1 травня припиняє прокачку казахської нафти по дружбі...
21.04.2026 15:04 Відповісти
 
 