Коли нафта піде через "Дружбу", ЄС швидко почне розподіл 90 млрд євро кредиту для України, - Кос

У разі відновлення поставок Угорщині через нафтопровід "Дружба" ЄС швидко розпочне розподіл 90 млрд євро кредиту для України.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо України, у мене є три позитивні повідомлення. Перше полягає в тому, що якщо найближчими днями нафта піде трубопроводом "Дружба", ми зможемо дуже швидко розпочати розподіл 90 млрд євро кредиту для України.

Друге позитивне повідомлення полягає в тому, що Україна та Молдова готові офіційно відкрити всі шість кластерів, і ми також. Тож я сподіваюся, що Рада (ЄС) діятиме швидко (ухвалить відповідне рішення)", - зазначила вона.

Третім позитивним повідомленням європейський комісар назвала те, що "Україна за останні тижні провела багато реформ".

"Саме тому ми зможемо виділити до 2,7 млрд євро для їхнього бюджету та забезпечити ліквідність", - підсумувала Кос.

Читайте: Україна готова відновити "Дружбу" вже завтра, якщо Угорщина розблокує кредит у 90 млрд, - Орбан

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте: Об’єднання енергоринків України та Євросоюзу: Зеленський підписав закон