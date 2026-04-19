УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19656 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
6 661 22

Україна готова відновити "Дружбу" вже завтра, якщо Угорщина розблокує кредит у 90 млрд, - Орбан

Орбан зробив заяву про нафтопровід Дружба: що відомо?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна готова відновити поставку нафти через "Дружбу" у понеділок, якщо Будапешт розблокує 90 млрд євро кредиту.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Через Брюссель ми отримали сигнал від України про те, що вони готові відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба" вже в понеділок, за умови, що Угорщина зніме блокування позики ЄС на 90 мільярдів євро", - зазначив він.

За словами Орбана, позиція Угорщини не змінилася.

"Немає нафти = немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не стоятимемо на шляху схвалення позики. Виплата позики не накладає на Угорщину фінансового тягаря чи зобов’язань", - підсумував він.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Автор: 

Угорщина (2939) нафтопровід (448) Орбан Віктор (933)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
в "українській" владі свої є у всіх, окрім українців
показати весь коментар
19.04.2026 18:33 Відповісти
+24
А навіщо ця інформація від політичного трупа?
показати весь коментар
19.04.2026 18:30 Відповісти
+10
Виплата позики не накладає на Угорщину фінансового тягаря чи зобов'язань", - підсумував він.

а до аварії на Дружбі якого хіра накладоло ?
показати весь коментар
19.04.2026 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.04.2026 18:30 Відповісти
Ну цей труп ще з місяць буде виділяти запахи,а взагалі то Деньги вперед, утром - деньги, вечером - стулья.....
показати весь коментар
19.04.2026 23:08 Відповісти
В трупа є свої в українській владі?)
показати весь коментар
19.04.2026 18:31 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 18:33 Відповісти
***,й"баний встид(((
показати весь коментар
19.04.2026 18:35 Відповісти
ну ту ж владу хтось туди вибрав ? Не самі ж вони туди сіли ? А !!! То вдада Порошенка сфальсифікувала вибори, щоб Порошенко програв. Договорняк 100 відсотків
показати весь коментар
19.04.2026 18:55 Відповісти
Це про що?)))
показати весь коментар
19.04.2026 19:01 Відповісти
про рибу гроші і це на загал, а не тобі особисто
показати весь коментар
19.04.2026 19:04 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 18:32 Відповісти
Якої ще аварії? Кацапський удар - це аварія??
показати весь коментар
19.04.2026 18:55 Відповісти
Аварія - значне пошкодження або вихід з ладу обладнання (машини, аґреґату, апарата, свердловини, трубопроводу тощо), гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в цілому.

Кацапський удар - це не аварія, а причина аварії.

Значення слів написані в Тлумачному словнику
показати весь коментар
19.04.2026 18:58 Відповісти
"кто ти?, голас із ніаткуда"
показати весь коментар
19.04.2026 18:35 Відповісти
Із пуза.
показати весь коментар
19.04.2026 20:41 Відповісти
птіцу відно по полету ,а добра молодца по соплям (Фото)
показати весь коментар
19.04.2026 18:46 Відповісти
Ти хто такий? Давай до побачення!
показати весь коментар
19.04.2026 19:04 Відповісти
спочатку бабло 90 ярдів бо у алібаби з портретом фінансові ..труднощі.. А ПОТІМ ДРЮЧЬБА ---- а мона спочатку дрючьбу . мона але 90 ярдів зеленого бабла вперед а потім буде ..дрючьба.. --- ну це ж так просто . міндіч і цукерман вже регочуть з цього гешефту
показати весь коментар
19.04.2026 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rOQJtVMl-yY ОРБАН хочет в Ростов. Янукович НАПРЯГСЯ 😄 [Пародия]

показати весь коментар
19.04.2026 19:09 Відповісти
Вітюша Кремлівський блокував все, що тільки можна. Мав повну підтримку і Рудого і Окурка (правильний дорогий ідьот товариш). А коли торкнулось особистого (10 відсотків МОЛа підписано на шкільного друга) почав єрепенитись.
показати весь коментар
19.04.2026 19:21 Відповісти
Немає грошей - немає нафти. Вранці гроші ЄС - увечері нафта для Угорщини.
показати весь коментар
19.04.2026 19:37 Відповісти
Краник недовго відкрутити.
Та,зелені уклали угоду з рф про Дружбу ще в 2020,ще на 10років,до 2030 року, точніше,продовжили цю угоду.
А що з тим робити,зелені не знають,або не хочуть анонсувати угоду.
показати весь коментар
19.04.2026 19:40 Відповісти
Жаба так и не поняла что нахер кому нужна уже. Но хрипло квакает---по инерции. Похоже переизберут его как главу партии. Старый, мразотный, только рейтинг портит. Но главное тут в ином. Он недоумок не понял, что именно народ его выдавил. А это крах на всегда. Валил бы. То кинутся добро считать. Тогда ещё хуже будет. К чучме нашему пусть едет на Лазурный берег.
показати весь коментар
19.04.2026 20:55 Відповісти
 
 