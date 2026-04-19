Україна готова відновити "Дружбу" вже завтра, якщо Угорщина розблокує кредит у 90 млрд, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна готова відновити поставку нафти через "Дружбу" у понеділок, якщо Будапешт розблокує 90 млрд євро кредиту.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Через Брюссель ми отримали сигнал від України про те, що вони готові відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба" вже в понеділок, за умови, що Угорщина зніме блокування позики ЄС на 90 мільярдів євро", - зазначив він.
За словами Орбана, позиція Угорщини не змінилася.
"Немає нафти = немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не стоятимемо на шляху схвалення позики. Виплата позики не накладає на Угорщину фінансового тягаря чи зобов’язань", - підсумував він.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".
Що відбувається з "Дружбою"?
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
а до аварії на Дружбі якого хіра накладоло ?
Кацапський удар - це не аварія, а причина аварії.
Значення слів написані в Тлумачному словнику
Та,зелені уклали угоду з рф про Дружбу ще в 2020,ще на 10років,до 2030 року, точніше,продовжили цю угоду.
А що з тим робити,зелені не знають,або не хочуть анонсувати угоду.