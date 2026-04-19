Україна готова відновити "Дружбу" вже завтра, якщо Угорщина розблокує кредит у 90 млрд, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна готова відновити поставку нафти через "Дружбу" у понеділок, якщо Будапешт розблокує 90 млрд євро кредиту.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Через Брюссель ми отримали сигнал від України про те, що вони готові відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба" вже в понеділок, за умови, що Угорщина зніме блокування позики ЄС на 90 мільярдів євро", - зазначив він.

За словами Орбана, позиція Угорщини не змінилася.

"Немає нафти = немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не стоятимемо на шляху схвалення позики. Виплата позики не накладає на Угорщину фінансового тягаря чи зобов’язань", - підсумував він.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

