Угорська армія залишає об’єкти, що охоронялися від "української загрози"

В Угорщині після виборів виводять військових, які були залучені до охорони об'єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні HVG, яке цитує Цензор.НЕТ.

Рішення пов’язане з тим, що компанії, які керують інфраструктурою, самі посилили безпеку своїх об’єктів. Тому потреба у військових стала меншою.

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Орбан залучав солдатів для охорони енергетичних систем

Під час передвиборчої кампанії прем’єр Віктор Орбан висловив припущення, що Україна може завдати удару по угорських енергетичних системах на тлі нібито блокування відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", і розгорнув війська для їхнього захисту.

Наказ про виведення військ віддав начальник Генерального штабу Збройних сил Габор Бьорьонді.

"Збройні сили Угорщини почали раціоналізувати чисельність військовослужбовців, задіяних у посиленні охорони інфраструктури та енергетичних об'єктів", – повідомили в Генштабі.

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Виведення військових

Згідно із заявою Генерального штабу, оператори критичної інфраструктури переглянули та скоригували свої заходи безпеки й посилили захист власних об'єктів.

"Тому Збройні сили Угорщини поступово скорочуватимуть чисельність розгорнутих сил з 15 квітня 2026 року та виводитимуть війська з тих місць, де Міністерство енергетики більше не вважає необхідним військове підкріплення", – йдеться у заяві Генштабу.

Угорська армія направила 600 солдатів для охорони енергетичної інфраструктури.

Раніше майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує скасування вето на кредит ЄС для України після відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". За його словами, запуск нафтопроводу є ключовим фактором для зміни позиції Будапешта.

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