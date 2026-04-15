Венгерская армия покидает объекты, охранявшиеся от "украинской угрозы"

В Венгрии после выборов выводят военных, которые были задействованы в охране объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении HVG, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Решение связано с тем, что компании, управляющие инфраструктурой, сами усилили безопасность своих объектов. Поэтому потребность в военных стала меньше.

Орбан привлекал солдат для охраны энергетических систем

Во время предвыборной кампании премьер Виктор Орбан высказал предположение, что Украина может нанести удар по венгерским энергетическим системам на фоне якобы блокирования возобновления работы нефтепровода "Дружба", и развернул войска для их защиты.

Приказ о выводе войск отдал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Габор Бьорьонди.

"Вооруженные силы Венгрии начали рационализировать численность военнослужащих, задействованных в усилении охраны инфраструктуры и энергетических объектов", — сообщили в Генштабе.

Вывод военных

Согласно заявлению Генерального штаба, операторы критической инфраструктуры пересмотрели и скорректировали свои меры безопасности и усилили защиту собственных объектов.

"Поэтому Вооруженные силы Венгрии будут постепенно сокращать численность развернутых сил с 15 апреля 2026 года и выводить войска из тех мест, где Министерство энергетики больше не считает необходимым военное подкрепление", – говорится в заявлении Генштаба.

Венгерская армия направила 600 солдат для охраны энергетической инфраструктуры.

Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ожидает отмены вето на кредит ЕС для Украины после возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". По его словам, запуск нефтепровода является ключевым фактором для изменения позиции Будапешта.

