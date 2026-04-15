Лидеры ЕС планируют обсудить связи Орбана с РФ на неформальном саммите, - Telex

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует поднять перед лидерами ЕС вопрос о связях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией.

Об этом пишет издание Telex, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Неформальный саммит ЕС состоится на Кипре 23-24 апреля.

Президент Европейского совета Антониу Кошта ранее заявил, что будут обсуждаться геополитическая ситуация в мире, конфликт на Ближнем Востоке и бюджет ЕС.

Орбан

Также во время саммита могут обсуждать ситуацию вокруг переговоров представителей правительств Венгрии и РФ.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Пиньо на прошлой неделе, комментируя "утечку" переговоров Лаврова и Сийярто, сказала, что они "подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена" действовало в сговоре с Россией.

Позже в Еврокомиссии подтвердили, что фон дер Ляйен будет поднимать этот вопрос на уровне лидеров.

Следующий официальный саммит ЕС запланирован на 18 июня. Журналисты отмечают, что именно на Кипре может быть последний шанс обсудить скандал с Орбаном в кругу лидеров блока.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Впоследствии СМИ обнародовали еще один разговор Лаврова и Сийярто, в котором он обещал передать документ о вступлении Украины в ЕС.

По данным СМИ, премьер Венгрии Орбан говорил диктатору Путину, что готов "стать мышью", чтобы помочь российскому "льву".

