Новости Антиукраинская позиция Орбана Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
Лидеры ЕС планируют обсудить связи Орбана с РФ на неформальном саммите, - Telex

Связи Орбана с РФ лидеры ЕС обсудят на неформальном саммите

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует поднять перед лидерами ЕС вопрос о связях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией.

Об этом пишет издание Telex, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Неформальный саммит ЕС состоится на Кипре 23-24 апреля.

Президент Европейского совета Антониу Кошта ранее заявил, что будут обсуждаться геополитическая ситуация в мире, конфликт на Ближнем Востоке и бюджет ЕС.

Также во время саммита могут обсуждать ситуацию вокруг переговоров представителей правительств Венгрии и РФ.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Пиньо на прошлой неделе, комментируя "утечку" переговоров Лаврова и Сийярто, сказала, что они "подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена" действовало в сговоре с Россией.

Позже в Еврокомиссии подтвердили, что фон дер Ляйен будет поднимать этот вопрос на уровне лидеров.

Следующий официальный саммит ЕС запланирован на 18 июня. Журналисты отмечают, что именно на Кипре может быть последний шанс обсудить скандал с Орбаном в кругу лидеров блока.

Что предшествовало?

15.04.2026 09:57 Ответить
Сумніваються в його зв"язках? - дочка Орбана перед виборами чкурнула до США - неспроста це
15.04.2026 10:00 Ответить
Навіщо? К коли був при владі чому не обговорювали?
15.04.2026 10:04 Ответить
15.04.2026 10:19 Ответить
Це просто в "свинячий голос".
15.04.2026 10:56 Ответить
А тоді як ***** хороводи водив з ****** не хотіли обговорювати?
15.04.2026 10:09 Ответить
А бабіша коли будете обговорювати? А фіцу? Чи ваша контррозвідка мовчить з цього приводу?Чинуші ЄС дурника не вимикають...
15.04.2026 10:42 Ответить
Тоді, коли ці особини не будуть при владі.
15.04.2026 10:57 Ответить
А повія ху....ла проти
15.04.2026 11:06 Ответить
 
 