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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Лідери ЄС планують обговорити зв’язки Орбана з РФ на неформальному саміті, - Telex

Зв’язки Орбана з РФ лідери ЄС обговорять на неформальному саміті

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує порушити питання зв'язків угорського прем'єра Віктора Орбана з Росією перед лідерами ЄС.

Про це пише видання Telex, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Неформальний саміт ЄС відбудеться на Кіпрі 23-24 квітня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта раніше заявив, що обговорюватимуть геполічтину ситуацію у світі, конфлікт на Близькому Сході та бюджет ЄС.

Також читайте: Трамп не стурбований поразкою Орбана на виборах: Мадяр - хороша людина

Орбан

Також під час саміту можуть обговорювати ситуацію навколо переговорів урядовців Угорщини та РФ.

Речниця Єврокомісії Піньо минулого тижня, коментуючи "злив" переговорів Лаврова та Сійярто, казала, що вони "підкреслюють тривожну можливість того, що уряд держави-члена" діяв у змові з Росією.

Пізніше у Єврокомісії підтвердили, що фон дер Ляєн порушуватиме це питання на рівні лідерів.

Наступний офіційний саміт ЄС запланований на 18 червня. Журналісти зазначають, що саме на Кіпрі може бути остання нагода обговорити скандал із Орбаном в колі лідерів блоку.

Читайте: Записи розмов Сійярто та Лаврова: фон дер Ляєн вимагатиме від Орбана термінових пояснень

Що передувало?

Також читайте: Лавров про витік розмови з Сійярто: Підслуховувати - це гріх

Автор: 

Угорщина (3050) Євросоюз (15430) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+9
А тоді як ***** хороводи водив з ****** не хотіли обговорювати?
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15.04.2026 10:09 Відповісти
+7
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15.04.2026 09:57 Відповісти
+6
Навіщо? К коли був при владі чому не обговорювали?
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15.04.2026 10:04 Відповісти

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