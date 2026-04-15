Лідери ЄС планують обговорити зв’язки Орбана з РФ на неформальному саміті, - Telex

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує порушити питання зв'язків угорського прем'єра Віктора Орбана з Росією перед лідерами ЄС.

Про це пише видання Telex, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Неформальний саміт ЄС відбудеться на Кіпрі 23-24 квітня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта раніше заявив, що обговорюватимуть геполічтину ситуацію у світі, конфлікт на Близькому Сході та бюджет ЄС.

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Орбан

Також під час саміту можуть обговорювати ситуацію навколо переговорів урядовців Угорщини та РФ.

Речниця Єврокомісії Піньо минулого тижня, коментуючи "злив" переговорів Лаврова та Сійярто, казала, що вони "підкреслюють тривожну можливість того, що уряд держави-члена" діяв у змові з Росією.

Пізніше у Єврокомісії підтвердили, що фон дер Ляєн порушуватиме це питання на рівні лідерів.

Наступний офіційний саміт ЄС запланований на 18 червня. Журналісти зазначають, що саме на Кіпрі може бути остання нагода обговорити скандал із Орбаном в колі лідерів блоку.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

Згодом ЗМІ оприлюднили ще одну розмову Лаврова та Сійярто, в якій він обіцяв передати документ щодо вступу України в ЄС.

За даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Орбан казав диктатору Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву".

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