Лавров про витік розмови з Сійярто: Підслуховувати - це гріх

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на публікацію розмови з Петером Сійярто, заявивши про неприпустимість підслуховування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Лаврова запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка припустила, що контакти Москви з Будапештом можуть свідчити про координацію дій, що ставить під загрозу інтереси та безпеку ЄС.

"Звичайно, ще батьки мали б навчити нинішніх європейських ньюсмейкерів, що підслуховувати – гріх. А якщо вже підслухав щось, що викриває тебе самого, – тим більше краще мовчати й не ганьбитися", – відповів російський міністр.

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Російський міністр також стверджує, що його обговорення з главою МЗС Угорщини Сійярто стосувалися переважно питань захисту прав угорської меншини в Україні.

Що передувало?

Нагадаємо, що днями у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

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