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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Лавров про витік розмови з Сійярто: Підслуховувати - це гріх

Злив розмови Лаврова і Сійярто: реакція глави МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на публікацію розмови з Петером Сійярто, заявивши про неприпустимість підслуховування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Лаврова запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка припустила, що контакти Москви з Будапештом можуть свідчити про координацію дій, що ставить під загрозу інтереси та безпеку ЄС.

"Звичайно, ще батьки мали б навчити нинішніх європейських ньюсмейкерів, що підслуховувати – гріх. А якщо вже підслухав щось, що викриває тебе самого, – тим більше краще мовчати й не ганьбитися", – відповів російський міністр.

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Російський міністр також стверджує, що його обговорення з главою МЗС Угорщини Сійярто стосувалися переважно питань захисту прав угорської меншини в Україні.

Що передувало?

Нагадаємо, що днями у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

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Автор: 

Лавров Сергій (1712) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+40
"Підслуховувати - це гріх" - заявив "годованець Луб'янки", яка на підслуховуванні побудувала більшу половину своєї діяльності...
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11.04.2026 14:44 Відповісти
+25
**** праваславная ти © ...
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11.04.2026 14:41 Відповісти
+25
То гріх вас не прослуховувати
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11.04.2026 14:45 Відповісти

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