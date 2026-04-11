Лавров про витік розмови з Сійярто: Підслуховувати - це гріх
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на публікацію розмови з Петером Сійярто, заявивши про неприпустимість підслуховування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Лаврова запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка припустила, що контакти Москви з Будапештом можуть свідчити про координацію дій, що ставить під загрозу інтереси та безпеку ЄС.
"Звичайно, ще батьки мали б навчити нинішніх європейських ньюсмейкерів, що підслуховувати – гріх. А якщо вже підслухав щось, що викриває тебе самого, – тим більше краще мовчати й не ганьбитися", – відповів російський міністр.
Російський міністр також стверджує, що його обговорення з главою МЗС Угорщини Сійярто стосувалися переважно питань захисту прав угорської меншини в Україні.
Що передувало?
Нагадаємо, що днями у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.
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