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Новини Сійярто роками звітував Лаврову під час засідань ЄС
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Дії Угорщини підривають єдність ЄС, - Барро

Скандал у ЄС: Франція різко розкритикувала Угорщину

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що контакти Будапешта з Москвою є "зрадою" європейської солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Le Parisien.

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"Це зрада солідарності, необхідної між країнами Європейського Союзу", – заявив Барро.

Він заявив, що якщо ЄС хоче "бути сильним у світі, де виникають нові імперії, то повинен бути єдиним і солідарним".

"Іноді між нами виникають розбіжності, зокрема стратегічні. Але єдність має переважати; інакше ми станемо васалами, іграшками імперій – від чого ми відмовляємося", – акцентував французький міністр.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

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Автор: 

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