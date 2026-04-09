Действия Венгрии подрывают единство ЕС, - Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что контакты Будапешта с Москвой являются "предательством" европейской солидарности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Parisien.
"Это предательство солидарности, необходимой между странами Европейского Союза", - заявил Барро.
Он заявил, что если ЕС хочет "быть сильным в мире, где возникают новые империи, то должен быть единым и солидарным".
"Иногда между нами возникают разногласия, в частности стратегические. Но единство должно преобладать; иначе мы станем вассалами, игрушками империй – от чего мы отказываемся", – подчеркнул французский министр.
Что предшествовало
Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЦЕЙ ПОЇЗД ПІШОВ РОКІВ 15 тому))) - зараз єдине що Угорщина ще не робить це не бє ракетами по Берліну і Парижу
Бо Угорці пам'ятають криваві наслідки для них від московитів совдепії, за часів Яноша Кадара у 1956-57 роках!! А ******, це саме продовжує в окупованих ним територіях сусідніх країн!!