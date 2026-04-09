Действия Венгрии подрывают единство ЕС, - Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что контакты Будапешта с Москвой являются "предательством" европейской солидарности.

Об этом пишет Le Parisien.

"Это предательство солидарности, необходимой между странами Европейского Союза", - заявил Барро.

Он заявил, что если ЕС хочет "быть сильным в мире, где возникают новые империи, то должен быть единым и солидарным".

"Иногда между нами возникают разногласия, в частности стратегические. Но единство должно преобладать; иначе мы станем вассалами, игрушками империй – от чего мы отказываемся", – подчеркнул французский министр.

Что предшествовало

Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

