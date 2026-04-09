РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12955 посетителей онлайн
Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
438 6

Действия Венгрии подрывают единство ЕС, - Барро

Скандал в ЕС: Франция резко раскритиковала Венгрию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что контакты Будапешта с Москвой являются "предательством" европейской солидарности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Parisien.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это предательство солидарности, необходимой между странами Европейского Союза", - заявил Барро.

Он заявил, что если ЕС хочет "быть сильным в мире, где возникают новые империи, то должен быть единым и солидарным".

"Иногда между нами возникают разногласия, в частности стратегические. Но единство должно преобладать; иначе мы станем вассалами, игрушками империй – от чего мы отказываемся", – подчеркнул французский министр.

Что предшествовало

Напомним, что накануне в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто обещал Лаврову передать документ о вступлении Украины в ЕС: СМИ обнародовали еще один разговор министров. АУДИО

Автор: 

Венгрия (2463) Барро Жан-Ноэль (77)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АХХАХАХХАХАХХАХАХАХАХ

ЦЕЙ ПОЇЗД ПІШОВ РОКІВ 15 тому))) - зараз єдине що Угорщина ще не робить це не бє ракетами по Берліну і Парижу
показать весь комментарий
09.04.2026 13:00 Ответить
Дії осіб в керівництві Угорщини?!?!
Бо Угорці пам'ятають криваві наслідки для них від московитів совдепії, за часів Яноша Кадара у 1956-57 роках!! А ******, це саме продовжує в окупованих ним територіях сусідніх країн!!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:01 Ответить
Та ну нах! - а Орбан каже шо зміцнюють
показать весь комментарий
09.04.2026 13:01 Ответить
А хто-ж мішає европейцям дати копняка під тухес цій мадярській жабі Орбану?
показать весь комментарий
09.04.2026 13:02 Ответить
Та виженіть ви цих кацапських ******* з ЄС!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:03 Ответить
Орбанутий готовий для ху....ла навіть щуром стати, щоб у дупу ху...ла допустили. Кажу пацюком, бо миша з нього не вийде
показать весь комментарий
09.04.2026 13:07 Ответить
 
 