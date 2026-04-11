Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
1 399 22

Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать - это грех

Утечка разговора Лаврова и Сийярто: реакция главы МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на публикацию разговора с Петером Сийярто, заявив о недопустимости прослушивания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Лаврова спросили о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая предположила, что контакты Москвы с Будапештом могут свидетельствовать о координации действий, что ставит под угрозу интересы и безопасность ЕС.

"Конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать – грех. А если уж подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше молчать и не позориться", – ответил российский министр.

Российский министр также утверждает, что его беседы с главой МИД Венгрии Сийярто касались преимущественно вопросов защиты прав венгерского меньшинства в Украине.

Что предшествовало?

Напомним, что на днях в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Лавров Сергей (2387) Сийярто Петер (456)
Топ комментарии
+17
"Підслуховувати - це гріх" - заявив "годованець Луб'янки", яка на підслуховуванні побудувала більшу половину своєї діяльності...
показать весь комментарий
11.04.2026 14:44 Ответить
+11
То гріх вас не прослуховувати
показать весь комментарий
11.04.2026 14:45 Ответить
+10
**** праваславная ти © ...
показать весь комментарий
11.04.2026 14:41 Ответить
Бог простит...
показать весь комментарий
11.04.2026 14:42 Ответить
Лаврова - ні. І Сіярто теж ні.
показать весь комментарий
11.04.2026 15:06 Ответить
😲 о святиє нєпорочьниє скрєпи!!!
показать весь комментарий
11.04.2026 14:43 Ответить
Дєбіл ...ля 😁
показать весь комментарий
11.04.2026 14:46 Ответить
До чого цинічна і брехлива ця рашиська істота ,коли ти вже нарешті здохнеш .
показать весь комментарий
11.04.2026 14:49 Ответить
Да щось кінь(лавруша) заржав,мабуть на пару із (******) з дня на день зустрінуться на болоті,а потім ***** обох на ковбасу пустить,да і третього (жабу)орбана прихватить.
показать весь комментарий
11.04.2026 14:50 Ответить
Прослушка - это высший уровень шпионажа,а прослушка большой московитско-нквдэшной шишки это просто невероятно для убогих евроразведчиков,калантарян обосрался.
показать весь комментарий
11.04.2026 14:52 Ответить
Сучий потрох, "безгрішний" старий мерин, та за тобою як і за Ху...лом скільки гріхів,що пекла мало буде.
показать весь комментарий
11.04.2026 14:53 Ответить
А звідки він це взяв? Коняка вже вигадує гріхи?
показать весь комментарий
11.04.2026 14:53 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2026 14:58 Ответить
Йому ж не відома біблейська заповідь "не убий".
показать весь комментарий
11.04.2026 14:55 Ответить
Радянські дипломати дивляться на оце гівно і в могили перекруючуються. Совок звісно ще те лайно, але дипломатична школа там була на найвищому рівні.
показать весь комментарий
11.04.2026 15:00 Ответить


Російський міністр також стверджує, що його обговорення з главою МЗС Угорщини Сійярто стосувалися переважно питань захисту прав угорської меншини в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3610012
"Захист прав угорської меншини в Україні" - де тут кацапи, яким боком? 🤔
показать весь комментарий
11.04.2026 15:09 Ответить
А ******* таке шо двома руками на голову хер натягнеш - це не гріх?
показать весь комментарий
11.04.2026 15:11 Ответить
наш Лідор про прослушку квартири Міндіча приблизно те саме сказав🤔
показать весь комментарий
11.04.2026 15:13 Ответить
Безбожник та брехун .
Ти вже скоро на суд Божий підеш зі своїми гріхами, готуйся
показать весь комментарий
11.04.2026 15:15 Ответить
Про грехи заговорил, видать к Страшному Суду готовится... та оно и правда, давно пора..
показать весь комментарий
11.04.2026 15:17 Ответить
"Подслушивать это грех"- рекламный слоган мессенджера Мах!!!😂🤪🤣😆🤡
показать весь комментарий
11.04.2026 15:21 Ответить
Підслуховувати гріх. Прослуховувати необхідність. Так побудований світ.
показать весь комментарий
11.04.2026 15:24 Ответить
 
 