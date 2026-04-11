Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать - это грех
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на публикацию разговора с Петером Сийярто, заявив о недопустимости прослушивания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Лаврова спросили о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая предположила, что контакты Москвы с Будапештом могут свидетельствовать о координации действий, что ставит под угрозу интересы и безопасность ЕС.
"Конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать – грех. А если уж подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше молчать и не позориться", – ответил российский министр.
Российский министр также утверждает, что его беседы с главой МИД Венгрии Сийярто касались преимущественно вопросов защиты прав венгерского меньшинства в Украине.
Что предшествовало?
Напомним, что на днях в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.
Російський міністр також стверджує, що його обговорення з главою МЗС Угорщини Сійярто стосувалися переважно питань захисту прав угорської меншини в Україні.
"Захист прав угорської меншини в Україні" - де тут кацапи, яким боком? 🤔
Ти вже скоро на суд Божий підеш зі своїми гріхами, готуйся