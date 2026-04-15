Кос ожидает "нового импульса" для вступления Украины в ЕС после поражения Орбана на выборах

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля может стать "новым импульсом" в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Так, Кос назвала результаты парламентских выборов в Венгрии "большой победой для Европы".

"Лично я ожидаю, что это положительно повлияет на процесс вступления", - сказала еврокомиссар.

Читайте: Фон дер Ляйен и Мадяр обсудили размораживание средств ЕС в обмен на реформы в Венгрии

По ее словам, поражение Орбана позволит выделить Украине утвержденный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Как известно, Орбан наложил вето на это решение, тем самым до сих пор препятствуя выплате средств.

"Благодаря этим 90 миллиардам мы сможем покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах", - добавила Кос.

Читайте также: С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС, – Мадьяр

