Кос ожидает "нового импульса" для вступления Украины в ЕС после поражения Орбана на выборах
Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля может стать "новым импульсом" в вопросе вступления Украины в Евросоюз.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Вступление в ЕС
Так, Кос назвала результаты парламентских выборов в Венгрии "большой победой для Европы".
"Лично я ожидаю, что это положительно повлияет на процесс вступления", - сказала еврокомиссар.
Разблокирование кредита
По ее словам, поражение Орбана позволит выделить Украине утвержденный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Как известно, Орбан наложил вето на это решение, тем самым до сих пор препятствуя выплате средств.
"Благодаря этим 90 миллиардам мы сможем покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах", - добавила Кос.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
