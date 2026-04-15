Кос ожидает "нового импульса" для вступления Украины в ЕС после поражения Орбана на выборах

Кос о вступлении Украины в ЕС

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля может стать "новым импульсом" в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Вступление в ЕС

Так, Кос назвала результаты парламентских выборов в Венгрии "большой победой для Европы".

"Лично я ожидаю, что это положительно повлияет на процесс вступления", - сказала еврокомиссар.

Разблокирование кредита

По ее словам, поражение Орбана позволит выделить Украине утвержденный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Как известно, Орбан наложил вето на это решение, тем самым до сих пор препятствуя выплате средств.

"Благодаря этим 90 миллиардам мы сможем покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах", - добавила Кос.

Выборы в Венгрии

незабаром - "Кос очікує "найновішого поштовху" для вступу України до ЄС після поразки зелі та його шобли на виборах"
15.04.2026 15:35 Ответить
аферисти з ЄС.несуть таку ж саму "словесну .солодку куйню і обіцянки для України і її народу .як і "зепоцріот",Лицемірні брехуни і аферисти
15.04.2026 15:39 Ответить
Зєля і шобло похєрить пудь який шанс на вступ України до ЄС.
15.04.2026 15:40 Ответить
"отримає новий поштовх" - це як? "Падаючого - підштовхни"?
15.04.2026 15:49 Ответить
 
 