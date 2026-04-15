Кос очікує "нового поштовху" для вступу України до ЄС після поразки Орбана на виборах

Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах 12 квітня може стати "новим поштовхом" у питанні вступу України до Євросоюзу.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на полях весняної зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вступ до ЄС

Так, Кос назвала результати парламентських виборів в Угорщині "великою перемогою для Європи".

"Особисто я очікую, що це позитивно вплине на процес вступу", – сказала єврокомісарка.

Читайте: Фон дер Ляєн і Мадяр обговорили розмороження коштів ЄС в обмін на реформи в Угорщині

Розблокування кредиту

За її словами, поразка Орбана дозволить виділити Україні затверджений кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Як відомо, Орбан наклав вето на це рішення, тим самим досі перешкоджаючи виплаті коштів.

"Завдяки цим 90 мільярдам ми зможемо покрити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках", – додала Кос.

Також читайте: Із самого початку ми казали, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС, - Мадяр

Вибори в Угорщині