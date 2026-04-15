Кос очікує "нового поштовху" для вступу України до ЄС після поразки Орбана на виборах
Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах 12 квітня може стати "новим поштовхом" у питанні вступу України до Євросоюзу.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на полях весняної зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
Вступ до ЄС
Так, Кос назвала результати парламентських виборів в Угорщині "великою перемогою для Європи".
"Особисто я очікую, що це позитивно вплине на процес вступу", – сказала єврокомісарка.
Розблокування кредиту
За її словами, поразка Орбана дозволить виділити Україні затверджений кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Як відомо, Орбан наклав вето на це рішення, тим самим досі перешкоджаючи виплаті коштів.
"Завдяки цим 90 мільярдам ми зможемо покрити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках", – додала Кос.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
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