Транзит нафти РФ в Угорщину через "Дружбу" може відновитися вже наступного тижня, - Мадяр
Постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", що закритий із січня 2026 року, може відновитися наступного тижня.
Про це сказав лідер панівної партії "Тиса" в Угорщині Петер Мадяр, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Перезапуск "Дружби"
Мадяр повідомив, що очільник угорської нафтової компанії MOL наступного тижня поїде до Росії, щоб домовитися про постачання російської нафти через трубопровід.
"Недостатньо просто перезапустити "Дружбу" — вона має бути заповнена нафтою", - наголосив Мадяр.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".
Що відбувається з "Дружбою"?
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
-
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
-
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
-
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
-
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось знову мадяр, уже з двох сторін має результат!!