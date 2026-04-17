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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
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Транзит нафти РФ в Угорщину через "Дружбу" може відновитися вже наступного тижня, - Мадяр

Нафтопровід Дружба

Постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", що закритий із січня 2026 року, може відновитися наступного тижня.

Про це сказав лідер панівної партії "Тиса" в Угорщині Петер Мадяр, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Перезапуск "Дружби"

Мадяр повідомив, що очільник угорської нафтової компанії MOL наступного тижня поїде до Росії, щоб домовитися про постачання російської нафти через трубопровід.

"Недостатньо просто перезапустити "Дружбу" — вона має бути заповнена нафтою", - наголосив Мадяр.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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Автор: 

Угорщина (3054) дружба (167) нафта (6695) Мадяр Петер (116)
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Топ коментарі
+10
То для Орбана по трубі текла погана російська нафта, а тепер для Мадяра потече хороша
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17.04.2026 17:01 Відповісти
+6
А якже рішення ЄС щодо відмови від кривавої нафти з московії ????
Щось знову мадяр, уже з двох сторін має результат!!
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17.04.2026 16:44 Відповісти
+6
Ау ZEльонскій! А як же бізнес на крові???
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17.04.2026 17:49 Відповісти

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