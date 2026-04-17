Транзит нефти из РФ в Венгрию через "Дружбу" может возобновиться уже на следующей неделе, - Мадяр

Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", закрытому с января 2026 года, могут возобновиться на следующей неделе.

Об этом заявил лидер правящей партии "Тиса" в Венгрии Петер Мадяр, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возобновление работы "Дружбы"

Мадяр сообщил, что глава венгерской нефтяной компании MOL на следующей неделе поедет в Россию, чтобы договориться о поставках российской нефти по трубопроводу.

"Недостаточно просто перезапустить "Дружбу" - она должна быть заполнена нефтью", - подчеркнул Мадяр.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что "Дружбу" восстановят уже к концу апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Топ комментарии
+3
А якже рішення ЄС щодо відмови від кривавої нафти з московії ????
Щось знову мадяр, уже з двох сторін має результат!!
показать весь комментарий
17.04.2026 16:44 Ответить
+3
То для Орбана по трубі текла погана російська нафта, а тепер для Мадяра потече хороша
показать весь комментарий
17.04.2026 17:01 Ответить
+1
Зеленский красавчик. Как переиграл Орбана.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:56 Ответить
Кроваті поміняли можна по старою сістємі Міша.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:44 Ответить
То наш найвеличніший найчесніший **********, то він вітьку не давав нафту, а з Петрухою вже поцьомкалися
показать весь комментарий
17.04.2026 17:13 Ответить
це піар ради піара
показать весь комментарий
17.04.2026 16:52 Ответить
И труба и задержка денег, все это было ради выборов.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:00 Ответить
Пішла жара
показать весь комментарий
17.04.2026 16:52 Ответить
Солодка!
показать весь комментарий
17.04.2026 17:05 Ответить
Друзям все, ворогам нічого!
показать весь комментарий
17.04.2026 17:04 Ответить
ОРБАН ДВА В РАШИСТСЬКОМУ ДІЛІ
показать весь комментарий
17.04.2026 17:04 Ответить
Якби не пан Бровді, я б подумав, що мадяр це лайка...
показать весь комментарий
17.04.2026 17:13 Ответить
Входить в трубу, кривава кацапська нафта, а виходить в Угорщині....
показать весь комментарий
17.04.2026 17:14 Ответить
недостатньо надати воду - вона має бути мокрою !!!
показать весь комментарий
17.04.2026 17:28 Ответить
А гроші, забпані в українських інкасаторів, через скільки тижнів повернуть?
показать весь комментарий
17.04.2026 17:46 Ответить
Ау ZEльонскій! А як же бізнес на крові???
показать весь комментарий
17.04.2026 17:49 Ответить
Шах и мат вам орбаністи...)
показать весь комментарий
17.04.2026 17:51 Ответить
 
 