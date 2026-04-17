Транзит нефти из РФ в Венгрию через "Дружбу" может возобновиться уже на следующей неделе, - Мадяр
Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", закрытому с января 2026 года, могут возобновиться на следующей неделе.
Об этом заявил лидер правящей партии "Тиса" в Венгрии Петер Мадяр, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Возобновление работы "Дружбы"
Мадяр сообщил, что глава венгерской нефтяной компании MOL на следующей неделе поедет в Россию, чтобы договориться о поставках российской нефти по трубопроводу.
"Недостаточно просто перезапустить "Дружбу" - она должна быть заполнена нефтью", - подчеркнул Мадяр.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что "Дружбу" восстановят уже к концу апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".
Что происходит с "Дружбой"?
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
