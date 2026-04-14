Нефтепровод "Дружба" отремонтируют до конца апреля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что восстановление нефтепровода "Дружба" планируется завершить до конца апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Сроки восстановления

По словам президента, ремонтные работы продолжаются, и их планируют завершить уже в ближайшее время.

Речь идет о полном восстановлении функционирования нефтепровода после повреждений.

Ход работ

Зеленский отметил, что значительная часть восстановительных работ уже выполнена.

В то же время отдельные объекты инфраструктуры, в частности резервуары для хранения нефти, требуют больше времени для полноценного восстановления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Там уже многое сделано": Зеленский сообщил, когда завершится ремонт нефтепровода "Дружба"