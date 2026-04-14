Нефтепровод "Дружба" отремонтируют до конца апреля, - Зеленский

Украина планирует завершить восстановление нефтепровода "Дружба" в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что восстановление нефтепровода "Дружба" планируется завершить до конца апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Сроки восстановления

По словам президента, ремонтные работы продолжаются, и их планируют завершить уже в ближайшее время.

Речь идет о полном восстановлении функционирования нефтепровода после повреждений.

Ход работ

Зеленский отметил, что значительная часть восстановительных работ уже выполнена.

В то же время отдельные объекты инфраструктуры, в частности резервуары для хранения нефти, требуют больше времени для полноценного восстановления.

І знову на москаляндію попливуть уже не "двушки", а "двісті двадцять двушки".
14.04.2026 14:49 Ответить
Одна з причин, з якої взагалі був затіяний ось цей увесь "євроінтєграціонний двіж", через який і війна з росією - це підхід "норма вища за бажання".
Дотримується в самому ЄС не завжди, але принципово частіше, ніж на теренах екс-СРСР.
Якби було як у нас, про відмову від руснявого нафтогазу мова б взагалі не йшла, бо це вигідно і зручно.
І мала б русня два стабільних джерела доходів: з ЄС і з Китаю. І не було б у них взагалі ніяких навіть приблизних проблем з фінансуванням і війни, і інших статей бюджету.
Я це до чого.
Якщо є домовленість, доведеться виконувати, попри супутню шкоду.
Якщо не виконувати - то місце нам не в ЄС, а у тій самій рашці, де все цар вирішує і вирішуватиме.
14.04.2026 14:54 Ответить
Скільки працюватиме, в тому питання.
Поки триває війна з Іраном, з цим сумно.
Русня зробить все, щоб тривала якомога довше.
14.04.2026 14:49 Ответить
Мы строили, строили, строили и наконец построили....
А зараз, Петро, підривай.
14.04.2026 14:50 Ответить
Якщо нафтопровід запрацює - чому б не відновити і роботу газопроводів ?
14.04.2026 14:51 Ответить
Тому що є запасний через Туреччину, якого достатньо. Це єдина причина.
14.04.2026 14:55 Ответить
"Позбавимо росію нафтових доходів"

- через день -

"Відремонтуємо нафтопровід дружба"
14.04.2026 14:54 Ответить
А може там залишилась якась частинавідшахеу яа не взірвалася тоді а взірветься якраз як відновлять нафтопровідГ
14.04.2026 14:54 Ответить
Як в советському фільмі - тарапітся не надо!
14.04.2026 14:56 Ответить
Треба збільшити плату за траспортування так, шоб кацапи не отримували прибутку, обгрунтувавши це збільшенням ризиків і витрат на ремонт.
14.04.2026 14:57 Ответить
Відремонтують , але нафту качати не будуть)
14.04.2026 15:00 Ответить
Да, Мадьяра не стоит раздражать.
14.04.2026 15:00 Ответить
Не довго зелений козлик буцався. З фінансову підтримку фашистського агресора, між іншим, кримінальна відповідальність існує.
14.04.2026 15:05 Ответить
Якраз уряд в Угорщині зміниться.Так співпало.
14.04.2026 15:05 Ответить
 
 