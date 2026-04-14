Нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відновлення нафтопроводу "Дружба" планують завершити до кінця квітня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Берліні на спільній пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Терміни відновлення
За словами президента, ремонтні роботи тривають, і їх планують завершити вже найближчим часом.
Йдеться про повне відновлення функціонування нафтопроводу після пошкоджень.
Стан робіт
Зеленський зазначив, що значна частина відновлювальних робіт уже виконана.
Водночас окремі об’єкти інфраструктури, зокрема резервуари для зберігання нафти, потребують більше часу для повноцінного відновлення.
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"Відремонтуємо нафтопровід дружба"