Нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відновлення нафтопроводу "Дружба" планують завершити до кінця квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Берліні на спільній пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Терміни відновлення

За словами президента, ремонтні роботи тривають, і їх планують завершити вже найближчим часом.

Йдеться про повне відновлення функціонування нафтопроводу після пошкоджень.

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Стан робіт

Зеленський зазначив, що значна частина відновлювальних робіт уже виконана.

Водночас окремі об’єкти інфраструктури, зокрема резервуари для зберігання нафти, потребують більше часу для повноцінного відновлення.

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