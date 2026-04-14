УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13332 відвідувача онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
2 580 41

Нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня, – Зеленський

Україна планує завершити відновлення нафтопроводу "Дружба" найближчими тижнями

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відновлення нафтопроводу "Дружба" планують завершити до кінця квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у Берліні на спільній пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Терміни відновлення

За словами президента, ремонтні роботи тривають, і їх планують завершити вже найближчим часом.

Йдеться про повне відновлення функціонування нафтопроводу після пошкоджень.

Читайте: Рішення України не показувати пошкодження "Дружби" викликало розбіжності у ЄС, - Euractiv

Стан робіт

Зеленський зазначив, що значна частина відновлювальних робіт уже виконана.

Водночас окремі об’єкти інфраструктури, зокрема резервуари для зберігання нафти, потребують більше часу для повноцінного відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Там уже багато всього зроблено": Зеленський повідомив, коли завершиться ремонт нафтопроводу "Дружба"

Автор: 

дружба (167) ремонт (2464) нафтопровід (454)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
І знову на москаляндію попливуть уже не "двушки", а "двісті двадцять двушки".
показати весь коментар
14.04.2026 14:49 Відповісти
+6
"Позбавимо росію нафтових доходів"

- через день -

"Відремонтуємо нафтопровід дружба"
показати весь коментар
14.04.2026 14:54 Відповісти
+5
Якщо нафтопровід запрацює - чому б не відновити і роботу газопроводів ?
показати весь коментар
14.04.2026 14:51 Відповісти

Завантаження...

 
 