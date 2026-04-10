"Там уже багато всього зроблено": Зеленський повідомив, коли завершиться ремонт нафтопроводу "Дружба"

Президент Володимир Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу "Дружба" завершиться цієї весни, що дасть можливість відновити транзит нафти.

Про це глава держави поінформував під час розмови з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", ‒ пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що пошкоджені резервуари швидко відновити неможливо, тому йдеться виключно про запуск транзиту з усіма пов’язаними ризиками.

"І тим більше ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів", ‒ додав президент.

Коментуючи майбутні вибори в Угорщина, Зеленський сказав: "Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку".

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Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість виділення Україні фінансової підтримки для відновлення нафтогазового трубопроводу "Дружба". Причиною є те, що Угорщина та Словаччина блокують фінансову допомогу Києву та ухвалення нових санкцій проти Росія, поки транзит нафти трубопроводом не буде відновлено.

Європейська комісія може профінансувати роботи в межах бюджетної підтримки, яку ЄС уже надає Україні. Окрім цього, Брюссель готовий долучитися та надати експертну допомогу.

Як повідомлялося, нафтопровід "Дружба" зазнав суттєвих внутрішніх ушкоджень після займання великого обсягу нафти внаслідок удару російського безпілотника. Гасіння тривало 10 днів. Пошкоджено обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему контролю витоків. Через масштаб руйнувань Київ поки не може назвати точні строки завершення ремонту.