Украина готова возобновить "Дружбу" уже завтра, если Венгрия разблокирует кредит в 90 млрд, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, если Будапешт разблокирует кредит в размере 90 млрд евро.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия снимет блокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро", - отметил он.
По словам Орбана, позиция Венгрии не изменилась.
"Нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита. Выплата кредита не налагает на Венгрию финансового бремени или обязательств", - подытожил он.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".
Что происходит с "Дружбой"?
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
а до аварії на Дружбі якого хіра накладоло ?
Кацапський удар - це не аварія, а причина аварії.
Значення слів написані в Тлумачному словнику
Та,зелені уклали угоду з рф про Дружбу ще в 2020,ще на 10років,до 2030 року, точніше,продовжили цю угоду.
А що з тим робити,зелені не знають,або не хочуть анонсувати угоду.