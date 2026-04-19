2 871 18

Украина готова возобновить "Дружбу" уже завтра, если Венгрия разблокирует кредит в 90 млрд, - Орбан

Орбан сделал заявление о нефтепроводе "Дружба": что известно?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, если Будапешт разблокирует кредит в размере 90 млрд евро.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия снимет блокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро", - отметил он.

По словам Орбана, позиция Венгрии не изменилась.

"Нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита. Выплата кредита не налагает на Венгрию финансового бремени или обязательств", - подытожил он.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

