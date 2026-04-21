Об’єднання енергоринків України та Євросоюзу: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський 20 квітня підписав ухвалений 7 квітня парламентом закон, що стосується імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на картку документа.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його ухвалення забезпечує комплексне впровадження положень актів acquis ЄС та Енергетичного співтовариства у сфері функціонування ринку електроенергії в Україні, а також виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію та Договором про заснування Енергетичного співтовариства.
Передбачені зміни спрямовані на інтеграцію українського ринку до внутрішнього енергетичного ринку Євросоюзу, підвищення прозорості, конкуренції, надійності та стабільності постачання електроенергії.
Вони також дозволяють поєднати українську систему з європейською без її демонтажу та забезпечити рівні та конкурентні умови участі як для українських, так і для іноземних учасників ринку. Окремо закон приділяє увагу питанням безпеки постачання електроенергії.
Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Євросоюзу.
Закон є черговим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та ЄС (так званий "промисловий безвіз"), а також до подальшої інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.
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