Об’єднання енергоринків України та Євросоюзу: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 20 квітня підписав ухвалений 7 квітня парламентом закон, що стосується імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на картку документа.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його ухвалення забезпечує комплексне впровадження положень актів acquis ЄС та Енергетичного співтовариства у сфері функціонування ринку електроенергії в Україні, а також виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію та Договором про заснування Енергетичного співтовариства.

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Передбачені зміни спрямовані на інтеграцію українського ринку до внутрішнього енергетичного ринку Євросоюзу, підвищення прозорості, конкуренції, надійності та стабільності постачання електроенергії.

Вони також дозволяють поєднати українську систему з європейською без її демонтажу та забезпечити рівні та конкурентні умови участі як для українських, так і для іноземних учасників ринку. Окремо закон приділяє увагу питанням безпеки постачання електроенергії.

Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Євросоюзу.

Закон є черговим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та ЄС (так званий "промисловий безвіз"), а також до подальшої інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.