Зеленський підписав закон щодо "промислового безвізу" з Євросоюзом

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейський Союз.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на картку законопроєкту.

Закон є черговим кроком до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Євросоюзом (так званий промисловий безвіз), а також до подальшої інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

Документ спрямований на приведення українського законодавства у сферах технічного регулювання та акредитації у відповідність до європейських норм.

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Реалізація закону має підвищити безпеку промислової продукції, зміцнити довіру до національних органів сертифікації та розширити доступ українських товарів на ринок Євросоюзу.

Імплементація його положень також сприятиме виробництву продукції за європейськими стандартами, покращенню якості товарів на внутрішньому ринку та розширенню можливостей для українських виробників виходити на ринок Європейського Союзу.

Очікується і створення нових робочих місць, що має позитивно вплинути на доходи громадян завдяки спрощеному доступу виробників до ринку ЄС.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон, який передбачає гармонізацію сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами Євросоюзу.

Прийняття документа є важливим етапом на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та ЄС, відомої як "промисловий безвіз".