Рада ухвалила закон для запуску "промислового безвізу" з ЄС
Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.
Що передбачає закон
Прийняття документа є важливим кроком до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та ЄС – так званого "промислового безвізу".
Закон спрямований на:
- гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС у сфері технічного регулювання;
- удосконалення системи акредитації органів оцінки відповідності;
- підвищення стандартів безпеки продукції.
Що це змінить
Очікується, що реалізація закону:
- підвищить довіру до українських сертифікаційних органів;
- забезпечить відповідність товарів європейським стандартам;
- розширить доступ української продукції на ринок ЄС.
Крім того, нові правила сприятимуть підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку.
Економічний ефект
Ухвалення змін має створити нові можливості для українських виробників, а також сприяти появі нових робочих місць.
Очікується, що спрощення доступу до ринку Європейського Союзу позитивно вплине на доходи підприємств і громадян.
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