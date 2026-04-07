Рада ухвалила закон для запуску "промислового безвізу" з ЄС

Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

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Що передбачає закон

Прийняття документа є важливим кроком до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та ЄС – так званого "промислового безвізу".

Закон спрямований на:

гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС у сфері технічного регулювання;





удосконалення системи акредитації органів оцінки відповідності;





підвищення стандартів безпеки продукції.

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Що це змінить

Очікується, що реалізація закону:

підвищить довіру до українських сертифікаційних органів;





забезпечить відповідність товарів європейським стандартам;





розширить доступ української продукції на ринок ЄС.

Крім того, нові правила сприятимуть підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку.

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Економічний ефект

Ухвалення змін має створити нові можливості для українських виробників, а також сприяти появі нових робочих місць.

Очікується, що спрощення доступу до ринку Європейського Союзу позитивно вплине на доходи підприємств і громадян.

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