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Новини Торговий безвіз з ЄС
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Рада ухвалила закон для запуску "промислового безвізу" з ЄС

Україна наближається до вільного доступу товарів на ринок ЄС

Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з нормами Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

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Що передбачає закон

Прийняття документа є важливим кроком до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та ЄС – так званого "промислового безвізу".

Закон спрямований на:

  •  гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС у сфері технічного регулювання;

  • удосконалення системи акредитації органів оцінки відповідності;

  • підвищення стандартів безпеки продукції.

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Що це змінить

Очікується, що реалізація закону:

  • підвищить довіру до українських сертифікаційних органів;

  • забезпечить відповідність товарів європейським стандартам;

  • розширить доступ української продукції на ринок ЄС.

Крім того, нові правила сприятимуть підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку.

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Економічний ефект

Ухвалення змін має створити нові можливості для українських виробників, а також сприяти появі нових робочих місць.

Очікується, що спрощення доступу до ринку Європейського Союзу позитивно вплине на доходи підприємств і громадян.

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ВР (15197) євроінтеграція (542) закон (2911)
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