ЄС надав понад 25 млн євро на модернізацію дитсадків, укриття та безпечне освітнє середовище в Україні

Європейський Союз виділив Україні понад 25 мільйонів євро на модернізацію закладів дошкільної освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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За його словами, фінансування погоджене Керівною радою Ukraine Investment Framework і реалізовуватиметься спільно зі Світовим банком у межах програми LEARN.

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"Залучили понад 25 млн євро від ЄС на безпеку та модернізацію закладів дошкільної освіти", – зазначив Лісовий.

На що підуть кошти

Фінансування передбачає комплексну підтримку сфери дошкільної освіти. Зокрема, кошти спрямують на:

облаштування укриттів подвійного призначення;

оновлення приміщень дитсадків із врахуванням безбар’єрності;

створення безпечних просторів для навчання, гри та розвитку дітей;

підтримку громад і працівників освітньої сфери.

Відбір громад відбуватиметься через прозору цифрову систему з урахуванням реальних потреб.

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Пріоритет — постраждалі регіони

Особливу увагу приділять регіонам, де є найбільша потреба у відновленні доступу до дошкільної освіти.

Йдеться також про створення умов для повернення батьків до роботи, що є важливим фактором економічного відновлення громад.

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Продовження масштабної програми

Міністр підкреслив, що цей проєкт є частиною ширшої стратегії розвитку освіти.

Раніше в межах ініціативи First Steps Forward Україна вже залучила 30 млн доларів від Світового банку. Нове фінансування суттєво розширить можливості програми.

Реалізація проєкту розпочнеться у квітні 2026 року і триватиме три роки.

Євроінтеграційний аспект

Інвестиції спрямовані також на впровадження нового закону "Про дошкільну освіту", який є важливим елементом євроінтеграції України.

Очікується, що громади отримають підтримку у розширенні доступу до освіти, покращенні якості послуг і створенні безпечного середовища для розвитку дітей.

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