ЄС надав понад 25 млн євро на модернізацію дитсадків, укриття та безпечне освітнє середовище в Україні
Європейський Союз виділив Україні понад 25 мільйонів євро на модернізацію закладів дошкільної освіти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
За його словами, фінансування погоджене Керівною радою Ukraine Investment Framework і реалізовуватиметься спільно зі Світовим банком у межах програми LEARN.
"Залучили понад 25 млн євро від ЄС на безпеку та модернізацію закладів дошкільної освіти", – зазначив Лісовий.
На що підуть кошти
Фінансування передбачає комплексну підтримку сфери дошкільної освіти. Зокрема, кошти спрямують на:
- облаштування укриттів подвійного призначення;
- оновлення приміщень дитсадків із врахуванням безбар’єрності;
- створення безпечних просторів для навчання, гри та розвитку дітей;
- підтримку громад і працівників освітньої сфери.
Відбір громад відбуватиметься через прозору цифрову систему з урахуванням реальних потреб.
Пріоритет — постраждалі регіони
Особливу увагу приділять регіонам, де є найбільша потреба у відновленні доступу до дошкільної освіти.
Йдеться також про створення умов для повернення батьків до роботи, що є важливим фактором економічного відновлення громад.
Продовження масштабної програми
Міністр підкреслив, що цей проєкт є частиною ширшої стратегії розвитку освіти.
Раніше в межах ініціативи First Steps Forward Україна вже залучила 30 млн доларів від Світового банку. Нове фінансування суттєво розширить можливості програми.
Реалізація проєкту розпочнеться у квітні 2026 року і триватиме три роки.
Євроінтеграційний аспект
Інвестиції спрямовані також на впровадження нового закону "Про дошкільну освіту", який є важливим елементом євроінтеграції України.
Очікується, що громади отримають підтримку у розширенні доступу до освіти, покращенні якості послуг і створенні безпечного середовища для розвитку дітей.
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