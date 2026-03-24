ЕС выделил более 25 млн евро на модернизацию детских садов, укрытия и безопасную образовательную среду в Украине

Европейский Союз выделил Украине более 25 миллионов евро на модернизацию дошкольных учебных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, финансирование согласовано Руководящим советом Ukraine Investment Framework и будет реализовываться совместно со Всемирным банком в рамках программы LEARN.

"Привлекли более 25 млн евро от ЕС на безопасность и модернизацию учреждений дошкольного образования", – отметил Лисовой.

На что пойдут средства

Финансирование предусматривает комплексную поддержку сферы дошкольного образования. В частности, средства будут направлены на:

обустройство укрытий двойного назначения;

обновление помещений детских садов с учетом безбарьерности;

создание безопасных пространств для обучения, игр и развития детей;

поддержку громад и работников сферы образования.

Отбор громад будет происходить через прозрачную цифровую систему с учетом реальных потребностей.

Приоритет — пострадавшие регионы

Особое внимание будет уделено регионам, где наиболее остро стоит вопрос о восстановлении доступа к дошкольному образованию.

Речь идет также о создании условий для возвращения родителей на работу, что является важным фактором экономического восстановления громад.

Продолжение масштабной программы

Министр подчеркнул, что этот проект является частью более широкой стратегии развития образования.

Ранее в рамках инициативы First Steps Forward Украина уже привлекла 30 млн долларов от Всемирного банка. Новое финансирование существенно расширит возможности программы.

Реализация проекта начнется в апреле 2026 года и продлится три года.

Евроинтеграционный аспект

Инвестиции направлены также на внедрение нового закона "О дошкольном образовании", который является важным элементом евроинтеграции Украины.

Ожидается, что громады получат поддержку в расширении доступа к образованию, улучшении качества услуг и создании безопасной среды для развития детей.

