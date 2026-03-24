ЕС выделил более 25 млн евро на модернизацию детских садов, укрытия и безопасную образовательную среду в Украине
Европейский Союз выделил Украине более 25 миллионов евро на модернизацию дошкольных учебных заведений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр образования и науки Оксен Лисовой.
По его словам, финансирование согласовано Руководящим советом Ukraine Investment Framework и будет реализовываться совместно со Всемирным банком в рамках программы LEARN.
"Привлекли более 25 млн евро от ЕС на безопасность и модернизацию учреждений дошкольного образования", – отметил Лисовой.
На что пойдут средства
Финансирование предусматривает комплексную поддержку сферы дошкольного образования. В частности, средства будут направлены на:
- обустройство укрытий двойного назначения;
- обновление помещений детских садов с учетом безбарьерности;
- создание безопасных пространств для обучения, игр и развития детей;
- поддержку громад и работников сферы образования.
Отбор громад будет происходить через прозрачную цифровую систему с учетом реальных потребностей.
Приоритет — пострадавшие регионы
Особое внимание будет уделено регионам, где наиболее остро стоит вопрос о восстановлении доступа к дошкольному образованию.
Речь идет также о создании условий для возвращения родителей на работу, что является важным фактором экономического восстановления громад.
Продолжение масштабной программы
Министр подчеркнул, что этот проект является частью более широкой стратегии развития образования.
Ранее в рамках инициативы First Steps Forward Украина уже привлекла 30 млн долларов от Всемирного банка. Новое финансирование существенно расширит возможности программы.
Реализация проекта начнется в апреле 2026 года и продлится три года.
Евроинтеграционный аспект
Инвестиции направлены также на внедрение нового закона "О дошкольном образовании", который является важным элементом евроинтеграции Украины.
Ожидается, что громады получат поддержку в расширении доступа к образованию, улучшении качества услуг и создании безопасной среды для развития детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
