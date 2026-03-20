Правительство распределило почти 2 млрд грн на укрытия в учебных заведениях в 10 областях

Кабинет министров Украины утвердил распределение субвенции на обустройство укрытий в учебных заведениях в регионах с повышенными рисками для безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Согласно решению правительства, финансирование в размере 1,94 млрд грн будет направлено на реализацию 28 проектов в 30 общинах с очень высоким уровнем риска.

Что известно

Средства предусмотрены для строительства и обустройства укрытий в различных типах учебных заведений – в частности, в военных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, а также в школах.

Речь идет о громадах в таких областях: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Отдельно еще 100,2 млн грн направят на Львовский лицей имени Героев Крут и лицей с усиленной военно-физической подготовкой Воздушных сил в Винницкой области.

Подробности

В Министерстве образования отмечают, что в целом в 2026 году на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования предусмотрено 5 млрд грн субвенции.

Параллельно продолжается процесс согласования финансирования для проектов в общинах с высоким и умеренным уровнями риска.

Контекст

Ранее профильный комитет Верховной Рады признал работу Министерства образования по использованию субвенций в 2025 году неудовлетворительной. Часть средств тогда осталась неиспользованной и не была направлена на строительство укрытий и модернизацию школьной инфраструктуры.

