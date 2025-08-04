Подростки не смогли зайти в укрытие во время ракетной атаки на Николаев: полиция начала расследование
В Николаеве в ночь со 2 на 3 августа во время объявленной воздушной тревоги и российской ракетной атаки группа подростков не смогла попасть в укрытие в одном из жилых районов - двери убежища были закрыты. Полиция начала расследование.
Об этом сообщила полиция Николаевщины, информирует Цензор.НЕТ.
Вскоре после обстрела местный ресурс "Корабелов.инфо" обнародовал обращение читателя, где и описывается ситуация с детьми.
"Не знаю, к кому обращаться... Дети во время тревоги пытались попасть в укрытие в ДК "Металлургов". Все закрыто. Никто их не впустил. И они стояли обнявшись во время взрыва. Просто ждали взрыв под открытым небом. Взрыв произошел в 300 м от них... И моя дочь - среди тех детей. Истерика у детей до сих пор. Детям от 14 до 17 лет", - говорится в заметке.
Правоохранители проверили информацию - факт, изложенный в сообщении, подтвердился.
Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Согласно санкции статьи, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия.
Напомним, вечером субботы, 2 августа, российские оккупанты атаковали Николаев. Пострадали семь человек - четырем из них медицинская помощь оказана на месте.
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хоча у авторів ніч - це може бути з 22 чи з 21..
чи щось змінилось?
комендантська година в Миколаєві з 24-ої.
Чтобы убежище в школе открыли для людей
И сейчас оно работает
Только во время тревоги
Наприклад опечатувати та ставити сигналізацію. Але вхід має бути відкритий під час нальоту!! ( Не шукати дядю Васю сторожа якшо раптово з неба дрони чи ракети сипляться.
Розумію що адміністрація "об'єкту" не хоче щоб там бомжі спали чи ******** ссали/відкручували крани. Але життя безпека людей перш за все !!!!
а не попередити Україну про наступ русні (бо економіка впаде) - це не залишити в небезпеці?
а мусора , що не навчені воювати, могли б зайнятись безпосередньо своїми обов'язками (безпека населення) - перевіряти час від часу укриття ..а не каву смоктати цілодобово
4 рік війни- винний замок на дверях.