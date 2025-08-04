Подростки не смогли зайти в укрытие во время ракетной атаки на Николаев: полиция начала расследование

В Николаеве в ночь со 2 на 3 августа во время объявленной воздушной тревоги и российской ракетной атаки группа подростков не смогла попасть в укрытие в одном из жилых районов - двери убежища были закрыты. Полиция начала расследование.

Об этом сообщила полиция Николаевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Вскоре после обстрела местный ресурс "Корабелов.инфо" обнародовал обращение читателя, где и описывается ситуация с детьми.

"Не знаю, к кому обращаться... Дети во время тревоги пытались попасть в укрытие в ДК "Металлургов". Все закрыто. Никто их не впустил. И они стояли обнявшись во время взрыва. Просто ждали взрыв под открытым небом. Взрыв произошел в 300 м от них... И моя дочь - среди тех детей. Истерика у детей до сих пор. Детям от 14 до 17 лет", - говорится в заметке.

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Правоохранители проверили информацию - факт, изложенный в сообщении, подтвердился.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Согласно санкции статьи, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия.

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Напомним, вечером субботы, 2 августа, российские оккупанты атаковали Николаев. Пострадали семь человек - четырем из них медицинская помощь оказана на месте.