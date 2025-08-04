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Новости Обстрелы Николаевщины Укрытия в Украине
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Подростки не смогли зайти в укрытие во время ракетной атаки на Николаев: полиция начала расследование

Закрытое укрытие в Николаеве во время ракетного удара 2 августа

В Николаеве в ночь со 2 на 3 августа во время объявленной воздушной тревоги и российской ракетной атаки группа подростков не смогла попасть в укрытие в одном из жилых районов - двери убежища были закрыты. Полиция начала расследование.

Об этом сообщила полиция Николаевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Вскоре после обстрела местный ресурс "Корабелов.инфо" обнародовал обращение читателя, где и описывается ситуация с детьми.

"Не знаю, к кому обращаться... Дети во время тревоги пытались попасть в укрытие в ДК "Металлургов". Все закрыто. Никто их не впустил. И они стояли обнявшись во время взрыва. Просто ждали взрыв под открытым небом. Взрыв произошел в 300 м от них... И моя дочь - среди тех детей. Истерика у детей до сих пор. Детям от 14 до 17 лет", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время воздушной тревоги 3 июля в центре Полтавы было закрыто укрытие, ответственный освобожден, - ОВА

Правоохранители проверили информацию - факт, изложенный в сообщении, подтвердился.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Согласно санкции статьи, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия.

Также читайте: Закрытые укрытия во время обстрела на Ривненщине: полиция начала проверки, - ОВА

Напомним, вечером субботы, 2 августа, российские оккупанты атаковали Николаев. Пострадали семь человек - четырем из них медицинская помощь оказана на месте.

Автор: 

Николаев (2182) подростки (471) Нацполиция (16669) укрытие (144)


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Топ комментарии
+4
Коменданська година не забороняє йти до укриття.Мова йде про закрите сховище,до чого тут косяки батьків і підлітки
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04.08.2025 15:46 Ответить
+3
а розмінований Чонгар - це залишити в небезпеці ?

а не попередити Україну про наступ русні (бо економіка впаде) - це не залишити в небезпеці?
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04.08.2025 15:49 Ответить
+2
Може йшли в укриття? Здається відповідь очевидна...
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04.08.2025 15:46 Ответить
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а що діти робили вночі на вулиці ?..і комендантська мабуть
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04.08.2025 15:37 Ответить
Тим паче, комендантська година, напевне, була.
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04.08.2025 15:39 Ответить
якщо не наплутали з часом "вночі" - то гульба дітей вночі це косяк батьків

хоча у авторів ніч - це може бути з 22 чи з 21..
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04.08.2025 15:42 Ответить
Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) https://www.dw.com/uk/vitalii-kim/t-62442141 Віталій Кім , пізно ввечері 2 серпня війська РФ завдали ракетного удару по https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2/t-19485510 Миколаєву.
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04.08.2025 15:49 Ответить
І?
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04.08.2025 16:02 Ответить
Коменданська година не забороняє йти до укриття.Мова йде про закрите сховище,до чого тут косяки батьків і підлітки
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04.08.2025 15:46 Ответить
комендантська година забороняє знаходитись на вулиці..дітям особливо - вони ж діти

чи щось змінилось?
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04.08.2025 16:10 Ответить
Може йшли в укриття? Здається відповідь очевидна...
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04.08.2025 15:46 Ответить
Відповідь очевидна, що гульбанили 100%. І не сперечайтесь.
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04.08.2025 16:04 Ответить
приліт був близько 23-ої.
комендантська година в Миколаєві з 24-ої.
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04.08.2025 15:50 Ответить
і ви відпустите дитину о 22 гуляти знаючи що КОЖНОГО дня прильоти ?
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04.08.2025 16:13 Ответить
А хто з дітей зараз слухається батьків ??
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04.08.2025 16:21 Ответить
ви припустили перебування дітей на вулиці під час комендантської години, я відповів на це припущення. все.
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04.08.2025 16:22 Ответить
Мне пришлось звонить на горячую линию Киевской мэрии
Чтобы убежище в школе открыли для людей
И сейчас оно работает
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04.08.2025 15:43 Ответить
24 на 7 ?
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04.08.2025 15:46 Ответить
Нет
Только во время тревоги
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04.08.2025 15:50 Ответить
тобто моментально людина з ключами телепортується в укриття і відкриває ? чи як ?
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04.08.2025 16:09 Ответить
Давно треба якось вирішити цю проблему!!
Наприклад опечатувати та ставити сигналізацію. Але вхід має бути відкритий під час нальоту!! ( Не шукати дядю Васю сторожа якшо раптово з неба дрони чи ракети сипляться.
Розумію що адміністрація "об'єкту" не хоче щоб там бомжі спали чи ******** ссали/відкручували крани. Але життя безпека людей перш за все !!!!
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04.08.2025 16:24 Ответить
У цих підлітків є трохи мізків: розуміють, що продовжувати знайомство з нічним життям рідного міста рід час ракетної атаки небезпечно, треба ховатися...
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04.08.2025 15:46 Ответить
а розмінований Чонгар - це залишити в небезпеці ?

а не попередити Україну про наступ русні (бо економіка впаде) - це не залишити в небезпеці?
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04.08.2025 15:49 Ответить
ета другоє
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04.08.2025 15:53 Ответить
я так розумію за розмінований Чонгар посадять сторожа - що закрив укриття в ДК , та пішов додому

а мусора , що не навчені воювати, могли б зайнятись безпосередньо своїми обов'язками (безпека населення) - перевіряти час від часу укриття ..а не каву смоктати цілодобово

4 рік війни- винний замок на дверях.
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04.08.2025 15:54 Ответить
 
 