Закрытые укрытия во время обстрела на Ривненщине: полиция начала проверки, - ОГА
В Ривненской области после ночной воздушной атаки 9 июня, во время которой жители жаловались на недоступность укрытий, решено провести проверки всех защитных сооружений.
Об этом сообщили в Ривненской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые укрытия были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи", - отметил начальник ОГА Александр Коваль.
Он отметил, что укрытия должны быть открытыми во время сигнала воздушной тревоги, и призвал граждан сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию администрации.
Сейчас в Украине действует законодательство, которое предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за нарушение правил эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.
Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненской область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине. Из-за ночной атаки РФ есть также повреждения в Черкасской области и в Бориспольском районе Киевской области.
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винні всі, окрім зелених дегенератів при владі!
Це ж основний посил блогерів-СЗЧ-шників типу Шабуніна і політруків з відбитими мозгами
ніхто не зачинив - укриття самі зачинилися, справу розкрито!
заарештувати укриття і посадити підарешт!
Такі перевірки треба проводити раптово й без попередження
як мінімум 2 рази на місяць!
Закрите укриття,-відповідальному підрозділу за забезпечення безперешкодного доступу до споруди "Укриття" - 17 000 грн. штрафу, або ні - 25 000 грн. штрафу!
Подіє прямо миттєво!
Й гроші у бюджеті з'являться!