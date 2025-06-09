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Новости Обстрелы Ривненщины
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Закрытые укрытия во время обстрела на Ривненщине: полиция начала проверки, - ОГА

укриття

В Ривненской области после ночной воздушной атаки 9 июня, во время которой жители жаловались на недоступность укрытий, решено провести проверки всех защитных сооружений.

Об этом сообщили в Ривненской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые укрытия были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи", - отметил начальник ОГА Александр Коваль.

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Он отметил, что укрытия должны быть открытыми во время сигнала воздушной тревоги, и призвал граждан сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию администрации.

Сейчас в Украине действует законодательство, которое предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за нарушение правил эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненской область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине. Из-за ночной атаки РФ есть также повреждения в Черкасской области и в Бориспольском районе Киевской области.

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обстрел (27885) укрытие (137) Ровенская область (1250)


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далі читаємо, що не пустили в укриття школи, бо не школярі. далі читаємо, що не пустили з собачкою, бо хєр його знає чого. далі читаємо, що сторож закрився зсередини, бо забуханий.....
винні всі, окрім зелених дегенератів при владі!
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09.06.2025 17:29 Ответить
... не пустили, бо не підписали контракт та не на фронті зараз. Хто не на війні - вони ж не люди. Бо, бач, цивільні мають нахабство обідати в "Пузатій Хаті". Забули, що таке війна. Їх (нас) спеціально не пускають, щоб відчули, що таке війна!!

Це ж основний посил блогерів-СЗЧ-шників типу Шабуніна і політруків з відбитими мозгами
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09.06.2025 17:35 Ответить
підо рас доручив народженим вчора мусорам суворо розібратися хто хто зачинив укриття

ніхто не зачинив - укриття самі зачинилися, справу розкрито!

заарештувати укриття і посадити підарешт!
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09.06.2025 17:35 Ответить
Ще требащоб поліція знайшла ці укриття, бо кажуть, що вони є, але їх поки ніхто не бачив, Суми, Чернігів, Полтава....і далі по списку.
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09.06.2025 17:44 Ответить
А тепер увага!
Такі перевірки треба проводити раптово й без попередження
як мінімум 2 рази на місяць!
Закрите укриття,-відповідальному підрозділу за забезпечення безперешкодного доступу до споруди "Укриття" - 17 000 грн. штрафу, або ні - 25 000 грн. штрафу!
Подіє прямо миттєво!
Й гроші у бюджеті з'являться!
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09.06.2025 17:48 Ответить
 
 