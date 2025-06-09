Закрытые укрытия во время обстрела на Ривненщине: полиция начала проверки, - ОГА

В Ривненской области после ночной воздушной атаки 9 июня, во время которой жители жаловались на недоступность укрытий, решено провести проверки всех защитных сооружений.

Об этом сообщили в Ривненской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые укрытия были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи", - отметил начальник ОГА Александр Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ сбросила боеприпас с БпЛА на Никополь. Погиб мужчина

Он отметил, что укрытия должны быть открытыми во время сигнала воздушной тревоги, и призвал граждан сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию администрации.

Сейчас в Украине действует законодательство, которое предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за нарушение правил эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненской область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине. Из-за ночной атаки РФ есть также повреждения в Черкасской области и в Бориспольском районе Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуации на Сумщине подлежат 213 населенных пунктов в 18 приграничных громадах, - ОГА