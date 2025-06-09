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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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"Шахиды" атаковали Киевскую область: есть повреждения в Бориспольском районе. ФОТО

Из-за ночной вражеской атаки есть повреждения в Бориспольском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевской области.

"Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки оккупанта на столичный регион. По состоянию на 8:30 в Бориспольском районе повреждены частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших пока в полицию не поступала", - говорится в сообщении.

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последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область
последствия атаки на Киевскую область

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.

Автор: 

Киевская область (4199) обстрел (27885) Бориспольский район (26)


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