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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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Последствия ударов РФ по Киевщине. Повреждены дома и автомобили в трех районах. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в ночь на 6 июня 2025 года атаковали Киевщину ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки в Бучанском районе повреждены два дома. Также в Бориспольском повреждения получил один дом. Кроме того, в Броварском районе повреждены два автомобиля, хозяйственная постройка и дом", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в полицию не поступала.

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Обстрел Киевской области 6 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 6 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 6 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 6 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 6 июня 2025 года

Автор: 

Киевская область (4194) обстрел (27820) Бориспольский район (25) Броварский район (23) Бучанский район (65)


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Заразсаме час застрахувати все майно Українців саме від ризиків шкоди нанесених в ході рашистської агресії всі видів. І тоді страхові компанії здеруть три шкіри до живого м'яса з тих.хто дерибанить бабло на купівлі засобів захисту країни з неба, на Землі, на воді і будь де!!!!
Дрбре аби це були потужні світові страхові компанії. Оце і буде справжня боротьба з корупцією і махровим дерибаном державних ресурсів.
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06.06.2025 09:17 Ответить
 
 