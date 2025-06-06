Последствия ударов РФ по Киевщине. Повреждены дома и автомобили в трех районах. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска в ночь на 6 июня 2025 года атаковали Киевщину ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки в Бучанском районе повреждены два дома. Также в Бориспольском повреждения получил один дом. Кроме того, в Броварском районе повреждены два автомобиля, хозяйственная постройка и дом", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в полицию не поступала.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дрбре аби це були потужні світові страхові компанії. Оце і буде справжня боротьба з корупцією і махровим дерибаном державних ресурсів.