Последствия ударов РФ по Киевщине. Повреждены дома и автомобили в трех районах. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в ночь на 6 июня 2025 года атаковали Киевщину ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки в Бучанском районе повреждены два дома. Также в Бориспольском повреждения получил один дом. Кроме того, в Броварском районе повреждены два автомобиля, хозяйственная постройка и дом", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в полицию не поступала.

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